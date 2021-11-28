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الأحد، 28-11-2021 02:50 م

استخدام خاصية فحص المكالمات في أندرويد 12

أندرويد-12


الوكيل الإخباري - حصل نظام أندرويد 12 من جوجل على خاصية كانت حصرية في السابق لأجهزة بيكسل، وتسمح لك خاصية فحص المكالمات بتحويل المكالمة إلى نص يمكن قرائته والتفاعل معه عبر الهاتف دون الحاجة إلى الرد على المكالمة.

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وتفيد هذه الخاصية في حالة المكالمات المزعجة من شركات التسويق أو عند إتصالك بإحدى الخدمات الهاتفية التي تتضمن قوائم كثيرة.

وتعمل خاصية فحص المكالمات في حالة الرد على الإتصالات المزعجة على سؤال المتصل عن سبب إتصاله.

وبعد ذلك تعرض لك هذا السبب في رسالة نصية يقوم النظام بكتابتها وعرضها، وتستطيع الرد أو رفض المكالمة بعد ذلك.

 

وإذا كنت تتصل بإحدى الخدمات الهاتفية التي تتضمن قوائم كبيرة تحتاج منك للضغط على الكثير من الأزرار، فإن النظام يعرض لك القائمة على شكل نص.

 

وتستطيع بعد ذلك التعامل مع هذه القائمة عبر لوحة المفاتيح مباشرةً كما لو كنت تتحدث مع الخدمة الصوتية في الهاتف.


وكانت هذه الخاصية في الماضي حصرية لهواتف بيسكل فقط، ولكن مع تحديث أندرويد 12 أصبح بإمكانك استخدامها مع أندرويد 12 .

 

وتوجد نسخة محدثة من خاصية فحص المكالمات تعمل على فحصها تلقائيًا دون تدخل منك، بشكل يشبه البريد الصوتي.


ولكن هذا التحديث حصري لأجهزة بيسكل 6 أو بيكسل 6 برو فقط، لذلك لن تستطيع استخدامه مع هواتف أندرويد الأخرى.

 

ويمكنك تفعيل هذه الخاصية عبر اتباع الخطوات التالية: 

1- توجه إلى إعدادات تطبيق الهاتف عبر الضغط على الثلاث نقاط الموجودة في أعلى التطبيق.
2- بعد ذلك اختر قائمة الإعدادات واختر قائمة إسم المتصل والمكالمات المزعجة.
3- يمكنك من داخل هذه القائمة اختيار نوعية المكالمات التي يتم فحصها، وذلك إن كانت لجميع المكالمات أو المكالمات المزعجة فقط.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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