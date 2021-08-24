استخدام شريط عنوان سفاري الجديد في iOS 15

الوكيل الإخباري - قامت آبل بتغيير تصميم شريط العنوان في متصفح سفاري الجديد في iOS 15، وذلك لتقدم ميزة جديدة لمتصفح سفاري ويصبح أفضل في الاستخدام.





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وجاءت الميزة الجديدة في سفاري من أجل تنظيم الصفحات التي تقوم بفتحها في المتصفح وتتركها هناك.





عندما تدخل إلى متصفح سفاري في iOS 15، فإنك ترى شريط العنوان أصبح في الأسفل بدلًا من الجزء العلوي.





ويأتي شريط العنوان الجديد على شكل شريط معلق فوق الجزء السفلي من الصفحة، وذلك بدلًا من الشريط المتصل في أعلاها.



ويختفي الشريط الجديد تلقائيًا عندما تبدأ في قراءة الصفحة، وتستطيع إظهاره مجددًا، وذلك عبر الضغط على الصفحة والبدء في تحريكها.



كما تختلف طريقة التنقل بين الصفحات المتعددة في المتصفح، حيث أخفت آبل زر عرض الصفحات المفتوحة.

ويمكنك الوصول إلى زر عرض الصفحات المفتوحة والتنقل بينها عبر الضغط على شريط العنوان ليظهر لك.



وتستطيع التنقل بين الصفحات المفتوحة دون الحاجة إلى عرض الصفحات، وذلك عبر الضغط على شريط البحث وإمساكه وتحريك إصبعك ناحية اليمين أو اليسار.

كما تغيرت طريقة عرض الصفحات المفتوحة لتصبح أشبه بشبكة من الصفحات التي تظهر معًا في مكان واحد.





ويمكنك ترتيب الصفحات المعروضة بحسب الإسم أو بحسب الموقع، وذلك لتجعل جميع الصفحات من موقع واحد موجودة إلى جانب بعضها.



كما تستطيع نقل الصفحات المفتوحة والموجودة أمامك إلى مجموعة جديدة للاحتفاظ بها بعيدًا عن الصفحات الرئيسية التي تستخدمها بشكل يومي.



وتصل هذه التغييرات أيضًا إلى جميع نسخ متصفح سفاري، ويعني هذا تغيير المتصفح في حواسيب ماك وأجهزة آيباد على حدٍ سواء.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية