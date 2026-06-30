الثلاثاء 2026-06-30 12:42 م

استطلاع: 90% من الناس لا يميزون المحتوى الحقيقي من المزيف

ثصق
تعبيرية
 
الثلاثاء، 30-06-2026 11:24 ص
الوكيل الإخباري-   أظهر استطلاع للرأي شمل 1500 شخص في النمسا وبريطانيا وألمانيا وسويسرا والولايات المتحدة أن الذكاء الاصطناعي يزيد من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف على الإنترنت، مما يثير مخاوف متزايدة بشأن الاحتيال الرقمي.اضافة اعلان


وبحسب نتائج نشرتها شركة الأمن السيبراني Malwarebytes، قال 9 من كل 10 مشاركين إنهم يجدون أحياناً صعوبة في تحديد ما إذا كان المحتوى حقيقياً أو مزيفاً، فيما أكد 88% أن التمييز بين المحتوى الحقيقي والمصطنع أصبح أصعب مقارنة بالعام الماضي.

كما أشار الاستطلاع إلى أن نسبة مماثلة تواجه صعوبة في التمييز بين المكالمات الحقيقية والاحتيالية، بزيادة واضحة عن العام الماضي الذي سجل 66%.

وذكر واحد من كل أربعة مشاركين أنهم تلقوا رسائل احتيال "شخصية" خلال آخر 12 شهراً، فيما حذرت الشركة من أن استخدام المحتالين لتقنيات الذكاء الاصطناعي يطمس الحدود بين الحقيقي والمزيف ويزيد من مخاطر الاحتيال الرقمي.
 
 


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