استعد لعطلتك بهدوء.. وضع الإجازة في آيفون لتقليل الإزعاج دون فقدان ما يهم

الوكيل الإخباري- هل تخطط لقضاء عطلة نهاية الصيف بعيدًا عن الضوضاء الرقمية؟ يمكنك الآن استخدام ميزة وضع الإجازة على أجهزة Apple لحظر الإشعارات والمكالمات غير الضرورية مع إبقاء القنوات المهمة مفتوحة.

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🛠️ ما هو وضع الإجازة؟

هو وضع مخصص ضمن ميزة التركيز (Focus) على أجهزة iPhone وiPad وMac، يتيح لك:

كتم معظم الإشعارات.

تحويل المكالمات غير الضرورية إلى البريد الصوتي.

السماح برسائل ومكالمات من أشخاص محددين.

تفعيل إشعارات تطبيقات مختارة فقط.



🧭 كيف تُعدّه؟

افتح "الإعدادات" > "التركيز".

اضغط على زر "+" ثم اختر "مخصص".

سمِّ الوضع "عطلة"، واختر رمزًا ولونًا له.

خصّص:

من يُسمح له بالاتصال بك.

التطبيقات التي يمكنها إرسال إشعارات.

يمكن أيضًا تخصيص:

شاشة القفل ومظهر الشاشة الرئيسية.

وقت أو موقع لتفعيل الوضع تلقائيًا.

لتشغيل الوضع يدويًا، استخدم مركز التحكم أو اطلب من Siri.



🎯 لماذا هو مهم؟

يساعدك وضع الإجازة على الاسترخاء دون القلق من تفويت الأمور المهمة، مع تقليل التوتر الرقمي وتوفير راحة ذهنية خلال العطلة.