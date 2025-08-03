الأحد 2025-08-03 02:46 م
 

استعد لعطلتك بهدوء.. وضع الإجازة في آيفون لتقليل الإزعاج دون فقدان ما يهم

خك
تعبيرية
 
الأحد، 03-08-2025 01:46 م

الوكيل الإخباري-   هل تخطط لقضاء عطلة نهاية الصيف بعيدًا عن الضوضاء الرقمية؟ يمكنك الآن استخدام ميزة وضع الإجازة على أجهزة Apple لحظر الإشعارات والمكالمات غير الضرورية مع إبقاء القنوات المهمة مفتوحة.

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🛠️ ما هو وضع الإجازة؟
هو وضع مخصص ضمن ميزة التركيز (Focus) على أجهزة iPhone وiPad وMac، يتيح لك:
كتم معظم الإشعارات.
تحويل المكالمات غير الضرورية إلى البريد الصوتي.
السماح برسائل ومكالمات من أشخاص محددين.
تفعيل إشعارات تطبيقات مختارة فقط.


🧭 كيف تُعدّه؟
افتح "الإعدادات" > "التركيز".
اضغط على زر "+" ثم اختر "مخصص".
سمِّ الوضع "عطلة"، واختر رمزًا ولونًا له.
خصّص:
من يُسمح له بالاتصال بك.
التطبيقات التي يمكنها إرسال إشعارات.
يمكن أيضًا تخصيص:
شاشة القفل ومظهر الشاشة الرئيسية.
وقت أو موقع لتفعيل الوضع تلقائيًا.
لتشغيل الوضع يدويًا، استخدم مركز التحكم أو اطلب من Siri.


🎯 لماذا هو مهم؟
يساعدك وضع الإجازة على الاسترخاء دون القلق من تفويت الأمور المهمة، مع تقليل التوتر الرقمي وتوفير راحة ذهنية خلال العطلة.

 

ارم نيوز 

 
 
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