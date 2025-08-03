استعد لعطلتك بهدوء.. وضع الإجازة في آيفون لتقليل الإزعاج دون فقدان ما يهم

🛠️ ما هو وضع الإجازة؟
هو وضع مخصص ضمن ميزة التركيز (Focus) على أجهزة iPhone وiPad وMac، يتيح لك:
كتم معظم الإشعارات.
تحويل المكالمات غير الضرورية إلى البريد الصوتي.
السماح برسائل ومكالمات من أشخاص محددين.
تفعيل إشعارات تطبيقات مختارة فقط.
🧭 كيف تُعدّه؟
افتح "الإعدادات" > "التركيز".
اضغط على زر "+" ثم اختر "مخصص".
سمِّ الوضع "عطلة"، واختر رمزًا ولونًا له.
خصّص:
من يُسمح له بالاتصال بك.
التطبيقات التي يمكنها إرسال إشعارات.
يمكن أيضًا تخصيص:
شاشة القفل ومظهر الشاشة الرئيسية.
وقت أو موقع لتفعيل الوضع تلقائيًا.
لتشغيل الوضع يدويًا، استخدم مركز التحكم أو اطلب من Siri.
🎯 لماذا هو مهم؟
يساعدك وضع الإجازة على الاسترخاء دون القلق من تفويت الأمور المهمة، مع تقليل التوتر الرقمي وتوفير راحة ذهنية خلال العطلة.
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