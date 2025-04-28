استفد من ساعة أبل بطرق مبتكرة: 5 ميزات رائعة لا تعرفها

الوكيل الإخباري- قد تكون اشتريت ساعة أبل الذكية لأغراض رياضية، لكن هناك العديد من الوظائف الأخرى التي قد تجعلك تعتمد عليها في حياتك اليومية بشكل أكبر. إليك بعض المهام البسيطة التي يمكن لساعة أبل أن تسهلها لك:

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المصباح: استخدم ساعة أبل كمصباح لإضاءة الأماكن المظلمة، مثل البحث في الخزانة أو قراءة قائمة طعام في مطعم منخفض الإضاءة.

الموسيقى والبودكاست: تحكم في الموسيقى أو البودكاست مباشرة من معصمك، يمكنك ضبط مستوى الصوت أو تخطي الأغاني أو الإعلانات.

المؤقتات: بدلًا من استخدام هاتفك، اضبط المؤقتات بسهولة على ساعتك لتذكيرك بوقت كل شيء من معصمك.

مساعد سيري: لا حاجة لاستخدام الآيفون لسؤال سيري، فبإمكانك طرح الأسئلة والتحكم بالأجهزة الذكية مباشرة من ساعتك.

اتجاهات المشي: استفد من خرائط أبل للتنقل بسهولة عند المشي أو القيادة، حيث توفر لك إشعارات ذكية لتوجيهك في الطرق.