استفد من ساعة أبل بطرق مبتكرة: 5 ميزات رائعة لا تعرفها

المصباح: استخدم ساعة أبل كمصباح لإضاءة الأماكن المظلمة، مثل البحث في الخزانة أو قراءة قائمة طعام في مطعم منخفض الإضاءة.
الموسيقى والبودكاست: تحكم في الموسيقى أو البودكاست مباشرة من معصمك، يمكنك ضبط مستوى الصوت أو تخطي الأغاني أو الإعلانات.
المؤقتات: بدلًا من استخدام هاتفك، اضبط المؤقتات بسهولة على ساعتك لتذكيرك بوقت كل شيء من معصمك.
مساعد سيري: لا حاجة لاستخدام الآيفون لسؤال سيري، فبإمكانك طرح الأسئلة والتحكم بالأجهزة الذكية مباشرة من ساعتك.
اتجاهات المشي: استفد من خرائط أبل للتنقل بسهولة عند المشي أو القيادة، حيث توفر لك إشعارات ذكية لتوجيهك في الطرق.
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