السبت 30-12-2023
الوكيل الاخباري
 

"بلومبيرغ" تكشف عن أغنى رجال الأعمال في العالم والثروات التي حققوها في 2023

القسام تستهدف آليات للاحتلال بمخيم البريج

بوريل: جيش الاحتلال يواصل إحداث "خسائر مدنية فادحة" بغزة

إعلام إسرائيلي: الجيش ينتقد غياب التحرك السياسي

اعلام عبري يكشف تفاصيل مقترحة لهدنة جديدة مؤقتة في غزة

مظاهرة مؤيدة لغزة تغلق مدخل مركز التجارة العالمي في نيويورك

سرايا القدس تشتبك مع الاحتلال في خان يونس

انخفاض 3 دنانير .. تعرف على سعر ليرة الذهب محليا اليوم

بلدية غزة: اليونيسف لم تسلمنا الوقود الذي وعدت به بالهدنة

نحو 30 ألف طالب يتقدم لامتحان الرياضيات التكميلي اليوم

عاجل

القسام تستهدف آليات للاحتلال بمخيم البريج

السبت، 30-12-2023 12:13 م

اسم المستخدم بدلا من الهاتف.. واتساب تختبر مزايا للحفاظ على الخصوصية

qna-whatsapp11-15-6-2023


الوكيل الإخباري - تختبر منصة المراسلة الفورية واتساب ميزة "اسم المستخدم" في إصدار الويب الذي يعمل عبر المتصفح في أجهزة الحاسوب.

اضافة اعلان


وكانت المنصة قد بدأت اختبار تلك الميزة بشهر مايو الماضي في النسخة التجريبية من التطبيق في الأجهزة المحمولة، وهي تتيح إمكانية إنشاء معرّف مميز (اسم مستخدم) لكل حساب في واتساب.

 

ومن المقرر أن تعمل تلك الميزة على تحسين تجربة المستخدم عبر إلغاء الحاجة إلى مشاركة أرقام الهواتف، حيث يمكن أن تحل أسماء المستخدمين المميزة للحسابات محلها.


وتضيف تلك الميزة المنتظرة طبقة جديدة من الخصوصية، حيث ستتيح للمستخدمين التواصل من دون الكشف عن أرقام هواتفهم الشخصية، لأن اسم المستخدم يُغني عن رقم الهاتف، إذا كان المستخدم لا يود الإفصاح عن معلومات الاتصال الخاصة به مع الآخرين.


وجدير بالذكر أن إنشاء "اسم مستخدم" للحساب في واتساب سيكون أمرًا اختياريًا، كما تُعطي المنصة المستخدمين تحكمًا كاملًا، بحيث يمكن إلغاؤه في أي وقت.


وأدرجت واتساب خيارات إضافية تتيح إمكانية البحث عن جهات الاتصال عبر "اسم المستخدم"، بالإضافة إلى البحث التقليدي بالاسم أو رقم الهاتف.

 

وتختبر واتساب تختبر أيضًا ميزة أخرى جديدة من أجل دعم أمان المستخدمين وخصوصيتهم، تطلق عليها اسم "الملف الشخصي البديل"، وهي تتيح للمستخدمين إخفاء معلوماتهم الشخصية عن الغرباء عبر السماح بإنشاء صورة واسم مختلفين يكونان مرئيين لجهات الاتصال التي لا يمنحها المستخدم صلاحية الاطلاع على معلومات ملفه الشخصي الأساسي.


ولا تزال تلك المزايا قيد الاختبار والتطوير في الإصدارات التجريبية من واتساب، ويتوقع إطلاقها لكافة المستخدمين خلال وقتٍ قريب.

 

العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
tiktok

تيك توك تطلب رموز مرور مستخدمي آيفون!

1_JQJFuRUd9ute_Sg6ox60eA

تطبيق سناب تيوب لمشاهدة وتحميل الأفلام مجاناً بدون تورنت

10-دول-ذات-اسرع-انترنت-في-العالم-e1585051649766

دليل لتحقيق أقصى استفادة من مصادر الترفيه عبر الإنترنت

main_image646a18988ba83

تعرف على أهم الخطوات لتنظيف شاشة الهاتف الذكي

98765678-1688496100

تطبيق ثريدز الأكثر شعبية على 'آبل'

202312211950138SJ

أفضل 8 أدوات للذكاء الاصطناعي من غوغل

أخبار متعلقة
8aa96f9ef4cf592ae5082218d06d598ae0eaaf00

طريقة تعرضك للاختراق !