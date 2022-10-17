اطلاق أول ساعة ذكية لتعليم القرآن الكريم في العالم

الوكيل الإخباري-أطلقت شركة "آي قِبلة" الساعة الذكية "كيه 01" (K01) الجديدة، التي تعد أول ساعة ذكية في العالم لتعليم الأطفال القرآن الكريم.

اضافة اعلان



وتشتمل الساعة الذكية الجديدة على مشغل القرآن الكريم مع خاصية تكرار للأطفال، ليتمكنوا من تعلم وحفظ القرآن الكريم بطريقة بسيطة وحديثة وذكية.

وبالإضافة لذلك، فإن الساعة تذكر الأطفال بأوقات الصلوات الخمس، وتعلمهم الوضوء وكيفية أداء الصلاة، وأضافت إليها الشركة أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة.



وتتفرد ساعة "آي قِبلة" أيضا بمسابقات وتحفيزات مختلفة لجميع أفراد الأسرة، وتشمل الاستماع للقرآن الكريم لفترات معينة أو لسور معينة، وممارسة الرياضة، وتمنح المستخدم نقاطا حسب أدائه.



هاتف متنقل

ومن ناحية أخرى، يمكن استخدام هذه الساعة كهاتف متنقل للأطفال، بحيث يمكن وضع شريحة هاتف فيها لإجراء المكالمات.



كما توفر الساعة الأمان للأطفال والاطمئنان للآباء والأمهات؛ إذ تتيح إمكانية تحديد موقع الطفل ومراقبته وتتبعه من خلال تطبيق "آي قِبلة كِد" (iQIBLA KID) في هواتف الآباء.



وتتيح الساعة للأطفال إمكانية إرسال "إشارة استغاثة" (SOS) مع تسجيل لمدة 30 ثانية يتلقاه جميع أفراد العائلة، الذين يستخدمون تطبيق "آي قِبلة كِد".



ونظرا لأن الساعة خاصة بالأطفال في سن المدارس، فباستخدام تطبيق "آي قِبلة كِد" يتمكن المستخدم من تحديد أوقات معينة لا يمكن للطفل استخدام الساعة فيها ليركز أكثر في دراسته، وتكون جميع تنبيهات المكالمات والرسائل صامتة عند تنشيط هذه الخاصية، بينما يمكن استخدام وظيفة إشارة الاستغاثة فقط.





الجزيرة