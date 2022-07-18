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الإثنين، 18-07-2022 02:09 م

اطلاق تطبيق لإنقاص الوزن بمساعدة علم النفس السلوكي

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الوكيل الإخباري - فقدان الوزن صعب على الكثير من الناس، وسبب ذلك هو أننا جميعًا نشعر بالراحة مع روتيننا اليومي.

ولسوء الحظ، فإن التعلق الشديد بعاداتنا الأقل صحة يمكن أن يجعل من الصعب إجراء تغييرات صحية. وهذا جزء من سبب إصابة 40 بالمائة من البالغين في الولايات المتحدة بالسمنة. ويوفر تطبيق Noom فرصة لفتح صفحة جديدة، وهو تطبيق ساعد عددًا مذهلاً من المستخدمين على التخلص من وزنهم الزائد.

ويستخدم التطبيق العديد من الميزات والأدوات للمساعدة في تقديم التوصيات وتقديم الأفكار التي يغذيها علم النفس السلوكي. وبمجرد التسجيل للحصول على حساب، يمكنك البدء في تلقي دروس يومية حول مجموعة متنوعة من الموضوعات بما في ذلك كيفية التعامل مع المحفزات الشائعة وما تعنيه بعض الخيارات الغذائية لجسمك. ولا تقلق، يمكنك تخصيص هذه التنبيهات لتصل في الأوقات التي لا تؤثر على جدولك الزمني.

علاوة على النصائح المفيدة للتطبيق، فإنه يحتوي أيضًا على العديد من الأدوات التي يمكنك استخدامها لمراقبة رحلة إنقاص الوزن بشكل مباشر. ويمكنك تسجيل فترات زيادة وزنك وفقدانه على التطبيق، وكذلك تتبع كمية الطعام والماء التي تتناولها، وإحصاء خطواتك اليومية.

ويمكن لمستخدمي Noom أيضًا اللجوء إلى التطبيق للحصول على المزيد من الخبرات التحفيزية الشخصية في شكل مجموعات دعم وتجارب التدريب الفردية.

وهذه المنصة الشاملة على تقييمات ممتازة عبر الإنترنت من مجموعة واسعة من منشورات، كما أن لديه تصنيف 4.7 من 5 نجوم في متجر أبل من ما يقرب من 700000 تقييم، وهي علامة واضحة على نجاح التطبيق مع الكثير من المستخدمين.

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