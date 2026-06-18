اعلان بشأن المسلسل الشهير "ماشا والدب"

وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستحصل المنصة على حقوق عرض المسلسل في أكثر من 100 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا.
وأعلنت شركة "أنيماكور" الروسية، المنتجة والموزعة للمسلسل، أن الموسمين الجديدين سيشهدان تطورات في الأحداث، إذ ستلتحق الشخصية الرئيسية "ماشا" بروضة الأطفال للمرة الأولى، كما ستظهر عائلة "اليتي" في مغامرة شتوية جديدة.
ويستند المسلسل إلى حكاية شعبية روسية، وتدور أحداثه حول مغامرات الطفلة "ماشا" وصديقها الدب، وقد حقق نجاحاً عالمياً واسعاً، مسجلاً مليارات المشاهدات على منصة يوتيوب، إلى جانب عرضه عبر "نتفليكس".
وكانت وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا قد أشارت في تصريحات سابقة إلى الشعبية الكبيرة التي يحظى بها المسلسل في عدد من الدول، بينها دول عربية وإسلامية، إضافة إلى إيطاليا وصربيا وتركيا، مؤكدة أنه حقق انتشاراً واسعاً بين العائلات حول العالم.
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