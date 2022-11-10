اعلان هام لمستخدمي تويتر .. علامة جديدة للتوثيق -صورة

الوكيل الإخباري-أعلنت شركة تويتر، يوم الثلاثاء، أنها ستقدم علامة جديدة لتوثيق الحسابات ستكون "رمادية" اللون، بهدف إزالة الغموض حول أي الحسابات على منصتها تم التحقق منها، وذلك على عكس أولئك الذين يدفعون 8 دولارات شهريا مقابل علامة توثيق زرقاء على حساباتهم الشخصية

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وعرضت مديرة إدارة المنتجات في تويتر، إستير كروفورد، عبر حسابها على تويتر، صورة تُظهر العلامة الجديدة.







وأضافت: "لن تحصل جميع الحسابات التي تم التحقق منها مسبقا على التصنيف (رسمي) والتسمية غير متاحة للشراء"، وأضافت: "تشمل الحسابات التي ستتسلمها الحسابات الحكومية والشركات التجارية وشركاء الأعمال ووسائل الإعلام الرئيسية والناشرين وبعض الشخصيات العامة".



وأكدت كروفورد أن الخيار القادم للدفع مقابل الحصول على علامة التوثيق الزرقاء لن يتضمن شرط التحقق من الهوية، وذكرت: "سنستمر في تجربة طرق للتمييز بين أنواع الحسابات".



ولم تظهر العلامة الرمادية على حسابات تويتر مما يشير إلى أنها لم تُفعل بعد. " سي ان ان "