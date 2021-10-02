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السبت، 02-10-2021 12:08 م

افضل تطبيقات الاندرويد لهذا الأسبوع من متجر جوجل بلاي

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الوكيل الإخباري - يتضمن متجر جوجل بلاي مئات الآلاف من التطبيقات، ونحاول من خلال السلسلة الأسبوعية هذه عرض أفضل التطبيقات المجانية لمستخدمي هواتف أندرويد.

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وتتنوع تطبيقات متجر جوجل بلاي بين الألعاب والإنتاجية وتحرير الفيديو والصور وغيرها من التصنيفات الأخرى.

 

Schedule Mate
من أبرز تطبيقات أندرويد التي تركز على الإنتاجية حيث يتيح لك كتابة المهام المختلفة التي تخطط للقيام بها وعرضها بسرعة وسهولة. ويمكنك فرز مهامك إلى فئات مختلفة ورؤيتها في شكل رسم بياني تبين لك كيف تقوم بتوزيع مهامك ومقدار الوقت الذي تقضيه في كل مهمة.

 

Hotwarts Live Wallpaper
تطبيق خلفية بسيط جدًا موجه لمحبي سلسلة أفلام هاري بوتر الشهيرة. ويتيح لك التطبيق وضع أحد أعلام منزل هوجورتس الأربعة كخلفية للشاشة.

 

Today Weather

يمكنك استخدام التطبيق لمعرفة أحوال الطقس بصورة دقيقة وواضحة وفي الوقت الفعلي. ويعتمد التطبيق على أكثر من 10 من مزودي البيانات.

Doomsday: Last Survivors
أحد تطبيقات الألعاب الاستراتيجية عبر الإنترنت، حيث يكون لديك قاعدة عمليات يجب أن تبنيها وتدافع عنها على مدار وقت اللعب. وتتمثل مهمتك الأساسية في قيادة قواتك والدفاع عن قاعدتك ويمكنك ايضًا مهاجمة اللاعبين الآخرين والاستيلاء على مواردهم.

Barquode | Matrix Manager
يتيح لك هذا التطبيق مسح رموز الاستجابة السريعة عبر كاميرا هاتف أندرويد بسهولة وسرعة. بالإضافة إلى ذلك يقدم التطبيق أيضًا الكثير من الميزات مثل القدرة على إنشاء وتخزين أي رمز سريع ويمكنك أيضًا تخصيص التطبيق بحسب رغبتك.

Pokemon Unite
من أفضل تطبيقات الألعاب للهواتف الذكية وهو عبارة عن لعبة معركة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت. وتلعب ضمن فريق يتكون من خمسة لاعبين مقابل خمسة لاعبين آخرين حيث يجب أن تتغلب وفريقك على الفريق الآخر.

 


 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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