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الأربعاء، 01-12-2021 03:06 م

اكتشاف العلامات التجارية عبر أمازون المملوكة لها

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الوكيل الإخباري - سجلت شركة أمازون أكثر من 150 علامة تجارية خاصة في مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة، ولديها مئات الآلاف من العناصر من هذه العلامات التجارية المنزلية عبر منصتها للتجارة الإلكترونية.

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ووجد تحقيق حديث أجرته منظمة The Markup أن عملاقة التسوق عبر الإنترنت غالبًا ما تمنح علاماتها التجارية ومنتجاتها الحصرية ميزة في نتائج البحث مقارنة بالمنافسين الأفضل تصنيفًا.


كما وجدت المنظمة أيضًا أن أمازون غير متسقة في الكشف للمتسوقين أن هذه المنتجات هي منتجات أو منتجات حصرية من علامتها التجارية.

 

نتيجة لذلك قررت المنظمة إضافة بعض الشفافية لمتسوقي أمازون. وأنشأت The Markup إضافة متصفح تحدد هذه المنتجات وتوضح ارتباطها بالشركة.


وتسلط أداة Amazon Brand Detector الضوء على قوائم المنتجات الخاصة بعلامات أمازون التجارية والمنتجات الحصرية من خلال وضع مربع حولها باللون البرتقالي المميز للشركة. ويحدث هذا مباشرة أثناء تصفح المتسوقين للموقع.


وتعدك الإضافة بإظهار المنتجات الموجودة في نتائج بحث أمازون التي يتم بيعها بواسطة العلامات التجارية المملوكة للشركة أو الحصرية لها، مما يمنحك فكرة أفضل عن الجهة التي تبيع ما تشتريه.


وتستخدم Amazon Brand Detector قائمة بعلامات أمازون التجارية، جنبًا إلى جنب مع الفلاتر والتقنيات الأخرى لاكتشاف وتسليط الضوء على المنتجات التي تشكل جزء من برنامج Our Brands في أمازون.

 

وتقول المنظمة إن الأداة المتاحة للمتصفحات الشبيهة بجوجل كروم وفايرفوكس مصممة لجعل عمليات البحث أكثر شفافية.

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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