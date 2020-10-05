الإثنين 05-10-2020
الوكيل الاخباري

توضيح حول المنشآت غير المشمولة بالضمان الاجتماعي

المستقلة للانتخاب توجه رسالة الى المتقدمين بطلبات الترشح

إجراءات وقرارات حكومية مشددة للتعامل مع أزمة كورونا

اعلان هام من الضمان الاجتماعي بعد تزايد الاصابات بكورونا

59 إصابة جديدة بكورونا في محافظتي جرش وإربد

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم الاثنين

الاوبئة : دخلنا مرحلة مناعة القطيع .. هل سيصاب 70 % من الاردنيين بكورونا ؟

ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 11 بعد الموجز

جولات رقابية رسمية مشددة

كشف أسعار زيت الزيتون للموسم الحالي




الإثنين، 05-10-2020 04:04 م

اكتشاف تهديدا جديدا لبيانات المستخدم على الأجهزة

1038183025_0_39_1200_688_1000x541_80_0_0_afe52c7400b019f56a7b1071477cf4e3


الوكيل الاخباري - قالت شركة كاسبيرسكي إن خبراء "كاسبرسكي لاب" اكتشفوا حملة تجسس إلكترونية مستهدفة، حيث يقوم مجرمو الإنترنت بإصابة أجهزة الكمبيوتر ببرامج ضارة تجمع جميع الوثائق الحديثة على جهاز الضحية، وتؤرشفها وتحيلها إليهم مرة أخرى.

اضافة اعلان

يتم تحميل برنامج UEFI قبل نظام التشغيل ويراقب جميع العمليات في "بداية التشغيل". باستخدامه، يمكن للمهاجم الحصول على سيطرة كاملة على جهاز كمبيوتر: تغيير الذاكرة، أو محتويات القرص، أو إجبار نظام التشغيل على تشغيل ملف ضار. لن يساعد استبدال القرص الصلب أو إعادة تثبيت نظام التشغيل في التخلص منه.


وقال إيغور كوزنيتسوف، خبير مكافحة الفيروسات البارز في كاسبرسكي لاب: "هذا الملف عبارة عن أداة تحميل للإقلاع، ويتواصل مع خادم التحكم، ويجمع جميع المستندات الحديثة الموجودة على الكمبيوتر، ويضعها في الأرشيف، ثم ينقلها مرة أخرى إلى الخادم. في الواقع، هذا مجرد تجسس ... الآن هناك معلومات عن ضحيتين من مجموعة التمهيد UEFI ، بالإضافة إلى العديد من ضحايا الحملة، جميعهم دبلوماسيون أو أعضاء في منظمات غير حكومية، وأنشطتهم مرتبطة في كوريا الشمالية"، حسب وكالة "برايم".


اكتشف الخبراء أيضًا أن مكونات مجموعة التمهيد UEFI تستند إلى كود Vector-EDK - منشئ خاص تم إنشاؤه بواسطة فريق القرصنة الإلكتروني للمجموعة الإلكترونية. في عام 2015، نتيجة للتسرب، كانت هذه المصادر وغيرها من مصادر فريق القرصنة متاحة مجانًا، مما سمح للمهاجمين بإنشاء برامجهم الخاصة.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
farmville.0

فيسبوك تعلن عن توقف Farmville .. وهذا مصير رصيد الأموال

531

بخطوات بسيطة.. كيف تحظر أشخاص معينين على Gmail

XX7IK

يفتح الكاميرا ويسجل المكالمات.. تطبيق خطير في هاتفك!

تحذير-صارخ-لمستخدمي-أندرويد..-تطبيق-شهير-يجب-حذفه-من-موبايلك-الآن

لفترة محدودة .. 13 تطبيقا مجانيا على Google Play

1046621026_0_224_3089_1866_705x375_80_0_0_8b87ae8679779f6081e4401486fbe0bb

تسريبات تكشف الضغوط الحكومية من دول عدة على فيسبوك!

37603cb2165c3ad04b93d41ae234bae2

ميزة جديدة من تويتر لمكافحة المعلومات المضللة

أخبار متعلقة
نصائح_لتسوق_آمن_عبر_الإنترنت (1)

كيفية التسوق بشكل آمن عن طريق الإنترنت!

image

ما الذي يحدث خلال دقيقة واحدة على الإنترنت في 2020 ؟

bb0google-76518_1280

خلل في عمل غوغل

State-Surveillance-Fo_Horo-4

إشارة صغيرة تكشف وجود برنامج تجسس في هاتفك

201212254

أسباب قد تؤدي لحظر بريدك الإلكتروني!

4-useful-models-ideas-writing-internet-search

روسيا تتراجع في تصنيف موثوقية الإنترنت