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الأربعاء، 01-03-2023 02:39 م

اكتشاف ثغرتين تجعلان أجهزة آيفون عرضة للاختراق

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الوكيل الإخباري - تم العثور على ثغرتين جديدتين في آيفون تسمحان للمتسللين بالوصول إلى صور المستخدمين ورسائلهم وملفاتهم المخزنة.

وحدد خبراء الخصوصية هذين الخطأين في آبل في أقل من 10 أيام منذ أن كشف عملاق التكنولوجيا عن أخطاء أخرى يعانيها نظام آي أو إس 16.


وتتيح الثغرتان لمجرمي الإنترنت تجاوز إجراءات الحماية الأمنية وتشغيل التعليمات البرمجية الضارة للوصول إلى صور المستخدمين ورسائلهم، وكذلك دفتر العناوين والتقويم.


وقد أضافت آبل مؤخراً هذه الثغرات الأمنية الجديدة إلى صفحة تحديث أمان المنتج، وحثت المستخدمين على تنزيل آي أو إس 16.3.1 لإصلاح المشكلات.

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هناك عدة طرق لحماية معلومات المستخدمين الشخصية من المتسللين المتربصين، مثل استخدام التطبيقات الموثوقة فقط في متجر التطبيقات وعدم فتح الرسائل من مستخدمين غير معروفين، إضافة إلى عدم توصيل جهاز آيفون بأجهزة غير معروفة بهدف الشحن أو لأي غرض آخر. 


كما يحذر الخبراء من النقر فوق الإعجابات أو الروابط من مرسلين غير معروفين والحفاظ على أجهزتهم محدثة بأحدث نظام تشغيل.

 

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