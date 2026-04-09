الأجهزة اللوحية خيار عملي للمهام الخفيفة.. والحواسيب للمحترفين

تقدم كبير
تمتاز الأجهزة اللوحية الحديثة بشاشات أكبر، ومعالجات أقوى، ودعم لوحات المفاتيح والفأرة، ما يعزز من إمكانياتها لتقديم تجربة تشبه الكمبيوتر الشخصي.
وبعض الأجهزة مثل Samsung Galaxy Tab تدعم أوضاعًا شبيهة بأجهزة الكمبيوتر مثل "DeX"، ما يجعل التبديل بين التطبيقات والعمل عليها أكثر سهولة.
لكن رغم هذا التقدم، لا تزال قدرة الأجهزة اللوحية على منافسة أجهزة الكمبيوتر المحمولة في الأداء الكامل غير مكتملة، خاصة عند الحديث عن التطبيقات الاحترافية الثقيلة والمهام التي تتطلب قوة معالجة عالية.
إذا كانت استخداماتك اليومية تتركز في كتابة المستندات، إجراء مكالمات الفيديو، التصفح عبر الإنترنت، أو العمل على العروض التقديمية، فإن الأجهزة اللوحية تقدم تجربة مرضية.
وعند إرفاق الأجهزة بلوحة مفاتيح وفأرة، يصبح استخدامها أقرب إلى تجربة أجهزة الكمبيوتر المحمول، وينطبق الأمر نفسه على الألعاب الخفيفة أو الألعاب السحابية التي تعتمد على اتصال الإنترنت، ما يجعل الأجهزة اللوحية خيارًا فعالًا للمسافرين أو المستخدمين الذين يحتاجون إلى جهاز خفيف الوزن وعملي.
تحديات الأداء والتوافق
تعتمد أجهزة الكمبيوتر المحمول غالبًا على أنظمة تشغيل قوية وتطبيقات متخصصة لا تتوافر دائمًا على أجهزة أندرويد اللوحية، وهو ما يحدّ من إمكانية استبدالها بالكامل في بعض الاستخدامات المهنية المتقدمة.
أخبار متعلقة
-
ما هو اسم أول آيفون قابل للطي؟ تسريبات تكشف التفاصيل
-
إليكم موعد إطلاق أول آيفون قابل للطي
-
يضم ألعابًا وشخصيات شهيرة.. نتفليكس تُطلق تطبيقًا للأطفال
-
"خرائط غوغل" تعتمد الذكاء الاصطناعي لكتابة أوصاف الصور تلقائيًا
-
لتعزيز معالجة الصوت والصورة.. مايكروسوفت تطلق نماذج ذكاء اصطناعي
-
هل يتدخل لينكدإن في خصوصية المستخدمين؟
-
لتسهيل الاجتماعات الصوتية.. غوغل تطرح تطبيق "ميت" على نظام "كاربلاي"
-
كيف تحافظ على نظافة سماعات "إيربودز"؟