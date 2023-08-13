الأحد 13-08-2023
الوكيل الاخباري

وفاة طالب توجيهي قبل أيام من موعد النتائج في إربد

جامعات تُعلّق دوامها الوجاهي الاثنين - أسماء

الارصاد : هذه اعلى درجة حرارة سجلت في الاردن اليوم - جدول

خدام ينصح مزارعي الأغوار بالسقاية مبكرا وتجنب التسميد خلال الموجة الحارة

رقم قياسي .. كم بلغت درجة الحرارة بعمّان الساعة 1 ظهراً ؟

خبراء يتوقعون تجاوز الذهب عالمياً حاجز الـ2500 دولار قريباً

حملة للتوعية بآثار التدخين السلبي على الأطفال

شاهد : عاصفة غبارية في المفرق - فيديو

العطاءات الحكومية: 111 عطاء في قطاعات الصحة والتعليم والطرق

50 % ارتفاع مبيعات المكيفات بسبب موجة الحر (ممثل قطاع الكهربائيات)

الأحد، 13-08-2023 02:02 م

الأصوات المقلدة.. خطر جديد للذكاء الاصطناعي

cyber-law-concept


الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة لجامعة "كوليدج لندن" البريطانية أن أكثر من ربع الأصوات المقلدة باستخدام ما يعرف باسم "التزييف العميق" نجحت في خداع حتى أشد المستمعين حدة وتركيزاً.

وبحسب الباحثين في الجامعة، فإن أكثر من 500 شخص تم تدريبهم على تمييز الأصوات الحقيقية من المقلدة استطاعوا اكتشاف 73% فقط من الأصوات المقلدة أثناء الدراسة.

اضافة اعلان


وتم إجراء الدراسة باستخدام اللغتين الإنجليزية والصينية (الماندرين)، حيث تشابهت النسب في نتائج اللغتين، رغم أن فريق البحث وجد أن الناطقين باللغة الإنجليزية استطاعوا تمييز الصوت البشري عن الصوت المقلد المولد باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال إيقاع التنفس، في حين أشار الناطقون باللغة الصينية إلى الإيقاع والسرعة وطلاقة الحديث كمعيار للتمييز.


يذكر أنه يتم استخدام الأصوات المقلدة بدقة للاحتيال على الأشخاص والحصول منهم على الأموال، من خلال ادعاء المحتال بأنه أحد الأصدقاء أو شركاء لعمل ويطلب من الضحية تحويل أموال إليه.


وأثارت التطورات الأخيرة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي القلق من إمكانية انتشار عمليات الاحتيال بتقليد الأصوات، خاصة مع قدرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي على تقليد الأصوات بدرجة دقة عالية.


وحذر فريق الباحثين في الجامعة البريطانية من أنه "نتيجة التطورات التكنولوجية، أصبح من الممكن توليد نسخة شبه حقيقية من صوت أي شخص باستخدام تسجيل لكلمات قليلة بصوته".


وقال الباحثون إن نتائج الدراسة قد لا تعكس الواقع الفعلي، لأن المشاركين في الدراسة حتى من غير المدربين، كانوا يعرفون أنهم جزء من تجربة، وبالتالي كانوا أكثر تركيزاً على اكتشاف الأصوات المقلدة.


وتتركز أغلب جهود مكافحة تزييف الأصوات حالياً على استخدام أنظمة ذكاء اصطناعي أيضاً لاكتشافها، والتي جاء أداؤها على نفس مستوى أداء الأشخاص المشاركين في تجربة الجامعة، لكنها تفوقت مقارنة بالأشخاص الذين لا يعرفون أنهم يشاركون في تجربة لاكتشاف الأصوات المقلدة.


وقال الباحثون إنه في ظل توقع حدوث تطوير وتقدم كبير في تقنيات تقليد الأصوات، المطلوب هو تطوير أدوات أكثر تقدماً لاكتشافها.

 

24

 




 

 


 

إقرأ ايضا
31-scaled

5 مواقع لصناعة فيديوهات بالذكاء الاصطناعي

f10abb17-0_young-male-sleeping-in-the-bed-only-himself-during-the-day-smartphone-next-to-him

ابل تطلق تحذير لمستخدمي آيفون من خطأ شائع اثناء النوم

11111111111111

لتشغل اكثر من حساب واتساب على هاتفك .. اتبع هذه الطريقة

Doc-P-461599-638249279343575610

تعاني من بطء اللابتوب؟ إليك أفضل الطرق لتنظيفه بشكلٍ آمن

و

هام لمستخدمي "آيفون" .. تحديث ضخم من آبل

54ad017a-aab5-4335-918d-6b9b53cad1b3

بعد مغادرة أكثر من نصف مستخدميه.. خصائص جديدة لثريدز

أخبار متعلقة
31-scaled

5 مواقع لصناعة فيديوهات بالذكاء الاصطناعي

21-6-2022_14_34_56_GomhuriaOnline_8931655814896

"زووم" ‎تسمح باستخدام بيانات العملاء لتحسين الذكاء الاصطناعي ‏

للاللاللا

'تريب دوت كوم' تضيف الذكاء الاصطناعي لتنظيم الرحلات السياحية

ك

هام لمستخدميه .. تيك توك يعلن عن تغييرات جديدة

ميتاا-1690917598

ميتا تعتزم إطلاق روبوتات دردشة ذكية

20220719123101311

أداة جديدة لحماية صورك من تعديلات الذكاء الاصطناعي