الأكثر تنزيلا.. إنستجرام يهز عرش تيك توك متفوقا في تصنيف جديد

الوكيل الإخباري- تفوق تطبيق مشاركة الصور الشهير إنستجرام Instagram، على منافسه الصيني للفيديوهات القصيرة تيك توك TikTok، في تصنيف جديد بعد أن ساعدته أحدث مزاياه على استعادة مكانته التي خسرها أمام منافسه المملوك للصين.

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ووفقا لبيانات Sensor Tower، نما إجمالي عدد تنزيلات تطبيق إنستجرام بنسبة 20% خلال العام الماضي، ليصل إلى 768 مليون عملية تنزيل، مقارنة بالعام السابق 2022 ، مما يجعل التطبيق المملوك لشركة "ميتا"، التطبيق الأكثر تنزيلا في العالم خلال 2023.





وبالمقارنة مع منافسه الصيني، فقد ارتفع عدد تنزيلات تطبيق تيك توك، المملوك لشركة "بايت دانس"، ومقرها بكين بنسبة 4% إلى 733 مليون خلال الفترة نفسها، وكان TikTok هو الأكثر تنزيلا على مستوى العالم بين عامي 2018 و2022.



صدى البلد