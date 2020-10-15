الخميس 15-10-2020
الوكيل الاخباري

ارادة ملكية بقبول استقالة 4 من أعضاء مجلس الأعيان

قرار هام من التعليم العالي

وزارة العمل: وفاة عامل في مصنع وبانتظار تقرير الطب الشرعي

إغلاق نفق السابع اليوم

حقيقة صرف رواتب الموظفين يوم الاحد القادم

بلدية إربد تزيل دعايات انتخابية مخالفة

توزيع 130 طردا خيريا على عائلات متضررة من كورونا

وزير الصحة يُطلق تحذيراً هاماً للاردنيين

التنمية تستقبل مراجعيها اعتبارا من الاحد المقبل

لجنة الأوبئة تحذر الأردنيين




الخميس، 15-10-2020 03:12 م

الأماكن التي يمنع وضع الكمبيوتر المحمول عليها

wili


الوكيل الإخباري_ عادة ما يقوم العديد من الاشخاص اثناء عملهم على جهاز الكمبيوتر المحمول بوضعه في اي مكان دون النظر للمشاكل التي تنتج عن وضعه في هذا المكان .

اضافة اعلان
 

وقد حذر نائب مدير معهد تكنولوجيا المعلومات في جامعة سينيرغيا في روسيا، أنطون أفيرين من وضع اجهزة الكمبيوتر المحمولة في اماكن تتسبب في انسداد جزئي لفتحات التهوية .

 

ومن ابرز هذه  الاماكن وضع الجهاز على القدم ، أو على السجادة او الوسادة أو البطانية ، وبالتالي قد يتسبب بـ إيقاف تشغيل الجهاز فجأة أو تلف بعض القطع الداخلية، بالإضافة إلى احتمال أن يدخل الغباز الجهاز إلى شفرات التهوية .

 

المصدر : سبوتنيك 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
20191025_1572008027-757523

واشنطن تهدد بإغلاق تطبيق تيك توك

lead-img-facebook-messenger-new-logo-1280x720

أضخم تغيير بفيسبوك ماسنجر.. مميزات جديدة للرسائل

Google

غوغل تطرح تقنيات بحث مدعومة بـالذكاء الصناعي

whatsapp

4 ميزات جديدة قادمة الى واتساب

Smartphone Connected To Laptop Computer

3 مشاكل خطيرة تحدث لهاتفك عند الشحن من وصلة USB

b955ae2524693a5f06469f5b0bdaf7aaf233e206

ولاية واشنطن تغرم تويتر 100 ألف دولار