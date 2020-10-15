الأماكن التي يمنع وضع الكمبيوتر المحمول عليها

الوكيل الإخباري_ عادة ما يقوم العديد من الاشخاص اثناء عملهم على جهاز الكمبيوتر المحمول بوضعه في اي مكان دون النظر للمشاكل التي تنتج عن وضعه في هذا المكان .

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وقد حذر نائب مدير معهد تكنولوجيا المعلومات في جامعة سينيرغيا في روسيا، أنطون أفيرين من وضع اجهزة الكمبيوتر المحمولة في اماكن تتسبب في انسداد جزئي لفتحات التهوية .

ومن ابرز هذه الاماكن وضع الجهاز على القدم ، أو على السجادة او الوسادة أو البطانية ، وبالتالي قد يتسبب بـ إيقاف تشغيل الجهاز فجأة أو تلف بعض القطع الداخلية، بالإضافة إلى احتمال أن يدخل الغباز الجهاز إلى شفرات التهوية .

المصدر : سبوتنيك

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