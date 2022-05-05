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الخميس، 05-05-2022 11:21 ص

الإشاعة أضحت حقيقة.. هكذا تفعل زر التعديل في تويتر

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الوكيل الاخباري- بعد ما يقرب من عام من التكهنات والإشاعات، فضلا عن شكاوى لا تعد ولا تحصى من المستخدمين المرتبكين أصبح زر التعديل على تويتر الذي يحكى عنه منذ فترة طويلة حقيقة واقعة.

فقد أكدت مؤخراً جين مانشون وونغ المدونة المتخصصة في التكنولوجيا، وجود تلك الميزة في تغريدة مرفقة بمقطع مصور توضيحي عبر حسابها في تويتر.

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وأوضحت أن الإصدار الحالي لتحرير التغريدة والذي لم يتم طرحه بعد، سيعمل على إعادة تحميل الوسائط (الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF وما إلى ذلك) بدلاً من إعادة استخدامها

أما لتعديل منشور ما فكشفت أنه يمكن للمستخدمين بكل بساطة النقر فوق القائمة المنسدلة بجوار المشاركة، وعندها سيتمكنون من حذف التغريدة أو إزالة بعض الأخطاء المطبعية، وفقاً للفيديو الخاص بها.

 

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