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الإثنين، 12-06-2023 03:34 م

الإعلانات قد تأتي إلى أمازون برايم فيديو

أمازون-برايم-فيديو


الوكيل الإخباري - ذكرت تقارير إخبارية أن شركة التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون تعتزم إطلاق نسخة جديدة باشتراك مخفض من خدمة البث المباشر برايم فيديو مدعومة بالإعلانات، حيث تبحث الشركة الأمريكية منذ أسابيع الخيارات المحتملة لبث إعلانات عبر خدمة برايم فيديو.

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن خدمة فيديو برايم تقدم برامج تلفزيونية أصلية وأفلاماً من إنتاج أمازون ستديوز، بالإضافة إلى مئات الأعمال الفنية التي يمكن مشاهدتها مقابل اشتراك شهري. كما يمكن للمشتركين في خدمة برايم فيديو إضافة اشتراكات في قنوات إتش.بي.أو وشو تايم وستار زد والعديد من القنوات التلفزيونية الأخرى، مقابل اشتراك شهري إضافي.

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يذكر أن خدمة برايم فيديو يمكن أن تكون جزءاً من عضوية أمازون برايم التي تكلف 15 دولاراً شهرياً أو 139 دولاراً سنوياً، ويمكن الاشتراك فيها بشكل منفصل مقابل 9 دولارات شهرياً.
وبحسب تقييم سي نت فإن خدمة برايم فيديو إضافة عظيمة كجزء من عضوية برايم، لكنها خدمة ضعيفة عندما تكون مستقلة مقارنة بخدمات البث الأخرى مثل نتفليكس وهولو وديزني بلس.

 

وفي العام الماضي طرحت خدمتا نتفليكس وديزني بلس اشتراكات مخفضة مقابل بث إعلانات مع المواد الترفيهية، لتنضما بذلك إلى الخدمات المنافسة التي طرحت اشتراكات مدعومة بالإعلانات مثل ماكس التي كانت تعرف سابقاً باسم إتش.بي.أو مكس وهولو. كما تقدم خدمتا بارامونت بلس وبيكوك اشتراكات مدعومة بالإعلانات تبدأ من 5 دولارات شهرياً هي الأقل في السوق، في حين أن خدمة ماكس هي الأعلى وتبدأ من 10 دولارات شهرياً.
ولم تتضح حتى الآن قيمة الاشتراك الشهري في خدمة برايم فيديو المدعومة بإعلانات. ومن الخيارات التي تدرسها الشركة إضافة الإعلانات إلى النسخة الحالية من الخدمة، مع إطلاق نسخة أعلى من الاشتراكات خالية من الإعلانات.

 

 

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