الخميس 10-11-2022
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الخميس، 10-11-2022 01:54 م

الاتحاد الأوروبي يعتزم توجيه تهم الاحتكار لفيس بوك

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الوكيل الإخباري-ذكرت تقارير إخبارية أن المفوضية الأوروبية تعتزم توجيه سلسلة جديدة من اتهامات الاحتكار وانتهاك قواعد المنافسة إلى شبكة التواصل الاجتماعي الأمريكية فيس بوك بسبب منصة التسويق ماركت بليس التابعة لها.

ونقلت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية عن مصادر مطلعة القول إن المفوضية، وهي المعنية بمراقبة الالتزام بقواعد مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي، سترسل إلى فيسبوك "قائمة اعتراضات" وفيها ستتهم المفوضية الشركة بإساءة استغلال وضعها المسيطر في مجال شبكات التواصل الاجتماعي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المسؤولين الأوروبيين يعتزمون أيضاً عرض الطريقة التي يمكن أن تستخدم بها فيس بوك البيانات التي تحصل عليها من معلنيها  لمصلحة منصة ماركت بليس بطريقة غير عادلة على حساب الخدمات المنافسة الأخرى.

وبحسب المصادر سترسل المفوضية قائمة الاتهامات إلى فيس بوك قبل  نهاية العام الحالي.

ولم ترد المفوضية ولا فيس بوك على هذه الأنباء.

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