الاتحاد الأوروبي يقترح قواعد جديدة لتحسين إدارة بيانات مستخدمي الأجهزة الذكية

الوكيل الاخباري- اقترح الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، قواعد جديدة لإدارة مليارات البيانات التي يتم جمعها يوميا بواسطة الأجهزة والإكسسوارات الذكية، مثل: السيارات، والهواتف، وأجهزة المساعدة الشخصية، للإفادة بصورة سليمة من هذه الثورة الاقتصادية المتنامية، وفق ما أوردته، وكالة ”فرانس برس“، اليوم الخميس.



وقال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، تييري بروتون، خلال مؤتمر صحافي ”من يملك البيانات التي تجمع على سبيل المثال عبر سيارة متصلة بالإنترنت؟ أهو المصنع، أم المستخدم؟ هذا سؤال مطروح نقدم إجابة عنه“ في المشروع التشريعي الجديد.

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وأشار، بروتون، إلى أهمية ”تقديم حقوق جديدة للمستهلكين مع ضمان أمن الشركات على الصعيد القانوني“.

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