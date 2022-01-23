الاتصالات اليمنية تعلن استعدادها حل مشكلة انقطاع الإنترنت

الوكيل الاخباري- أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات التابعة للحكومة الشرعية في اليمن استعدادها لحل مشكلة انقطاع الإنترنت عن عموم المحافظات اليمنية، منذ منتصف ليلة الجمعة.



وقالت مؤسسة الاتصالات في الحكومة الشرعية بعدن، في بيان صحفي وزعه المستشار الإعلامي لوزير الاتصالات اليمنية: ”من منطلق المسؤولية التي تقع على عاتقنا، وحرصا منا على عدم زيادة معاناة المواطنين، ونظراً لأهمية خدمة الاتصالات والإنترنت في الحياة اليومية، وفي النشاطات الاقتصادية والمؤسسات الحكومية والخاصة، فإن المؤسسة على استعداد تام لربط الكايبلات البحرية والبرية المتوفرة، وتمر عبر المحافظات المحررة، باستخدام السعات العالية التي يمكن أن تخدم جميع القطاعات في مختلف محافظات الجمهورية“.

اضافة اعلان

لمصدر: إرم