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الإثنين، 14-12-2020 02:32 م

الاستحواذ على منافس تطبيق تيك توك الرئيسي

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الوكيل الاخباري - استحوذت شركة "ريديدت"، المالكة لتطبيق المدونات الشهير، على منافس تطبيق "تيك توك" الرئيسي "دبسماش".

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وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إلى أن "ريديت" تسعى من خلال تلك الصفقة إلى زيادة شعبيتها في مجال نشر الفيديوهات القصيرة.

 

ولم تكشف "ريديت عن المقابل المادي للصفقة، ولكنها قالت إنها ستسعى لتحويل محتوى "دبسماش" بحيث يجذب عدد أكبر من الشباب، خاصة وأن التطبيق يمتلك شعبية كبيرة بين أوساط المراهقين، ليصبح منافسا شرسا لتطبيق "تيك توك".


ومن المتوقع أن ترفع ريديت من شعبية دبسماش، بحيث يحصد التطبيق أكثر من مليار مشاهدة لمقاطع الفيديو شهريا.


وقال مؤسسو دبسماش عن الصفقة: "نحن متحمسون لتسريع إتمام تلك الصفقة، التي ستسعى من خلالها ريديت لتركيز محتوى الفيديو لديها، وتقديم أدوات جديدة وقاعدة أوسع للنمو السريع وتقديم أشكال جديدة من الإبداع".

 

سبوتنيك

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