البحث عبر الكلمات الرئيسية قادم إلى إنستغرام

الوكيل الإخباري _ تواصل منصة انستغرام بتطوير ميزاتها حيث انها تعمل على تحديث لوظيفة البحث الخاصة بها لتمكين المستخدمين من استخدام الكلمات الرئيسية للعثور على محتوى عبر المنصة ذي صلة باهتماماتهم.

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وقد كشفت الشركة أن المستخدمين الناطقين باللغة الإنجليزية في ست دول – هي: المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأيرلندا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا – سيكونون قادرين على البحث في المنصة باستخدام الكلمات الرئيسية.



وتسمح إنستغرام الآن للمستخدمين بالبحث عن الكلمات الرئيسية بأنفسهم، مما يعني أنه يجب أن تظهر المشاركات التي تحتوي على وصفات صحية، حتى إذا كانت العلامة المحددة مفقودة.



وليس من الواضح كيف تحدد الخدمة موضوع المنشور، ويقول متحدث باسم الشركة: إن الفريق يأخذ في الاعتبار عددًا من العوامل، ومن ضمنها نوع المحتوى والتعليقات التوضيحية ووقت النشر، لعرض النتائج ذات الصلة.

المصدر : البوابة العربية للاخبار التقنية

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