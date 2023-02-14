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الثلاثاء، 14-02-2023 03:48 م

'البصمة البيومترية' حلاً جديداً لمشاكل مفتاح المرور

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الوكيل الإخباري - وجدت «أجايل بيتس»، الشركة المشغّلة لبرنامج إدارة كلمات المرور «باسوورد 1»، ومقرها مدينة تورنتو الكندية، حلاً لمشاكل الباسوورد التي يواجهها المستخدمون.

وقالت الشركة إنها خلال الصيف المقبل، ستبدأ في استخدام التقنية الجديدة، التي تعرف بـ «البصمة البيومترية»، التي أطلقت عليها اسم «مفتاح المرور»، بحسب موقع «ذا فريج» التقني. ويتيح برنامج «باسوورد 1» للمستخدمين، تخزين كلمات السر الخاصة بهم، فضلاً عن معلومات أخرى حساسة في «قبو افتراضي»، مقفل بكلمة سر، ويعرفه كثيرون باسم «مدير كلمات المرور».

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وتعمل التقنية الجديدة على استخدام «البصمة البيومترية» لفتح الحسابات الموجودة في منصتها.

 

البيان 

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