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الأربعاء، 01-09-2021 01:22 م

التحكم في اجتماعات الفيديو لأحداث تقويم Google

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الوكيل الإخباري - تضيف شركة جوجل لوحة “إحصاءات الوقت” الجديدة إلى خدمة تقويم جوجل عبر نسخة الويب، التي تعرض للمستخدمين مقدار أسبوع العمل الذي يقضونه في الاجتماعات.

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ووفقًا لتدوينة من الشركة، يتم طرح الميزة تدريجيًا خلال الشهر المقبل عبر مستويات محددة.


وتم الإعلان عنها لأول مرة في شهر مارس كجزء من مجموعة من الميزات الجديدة القادمة إلى Google Workspace.

 

وتصل لوحة “إحصاءات الوقت” بعد عامين من إضافة كل من جوجل وآبل تفاصيل مماثلة في أندرويد و iOS على التوالي لإظهار مقدار الوقت الذي يقضيه المستخدم في استخدام تطبيقات مختلفة.

ولكن بينما تضمنت ميزات نظام التشغيل هذه القدرة على تعيين حدود زمنية لكل تطبيق، فإن تقويم جوجل لن تسمح لك بتعيين حدود مماثلة للاجتماعات.

وتظهر لقطة شاشة تم نشرها بواسطة الشركة نوع الأفكار التي توفرها اللوحة. إذ يوجد في الأعلى مخطط دائري “تقسيم الوقت”، يوضح مقدار ساعات العمل التي تقضيها في الاجتماعات. والتي تنقسم إلى اجتماعات بين شخصين فقط، مقابل مجموعات أكبر من ثلاثة أو أكثر.

ويوجد أيضًا لمحة سريعة عن الوقت الذي يتم قضاؤه في الاجتماعات على أساس أسبوعي، بالإضافة إلى النقاط البارزة في الأيام الأكثر ازدحامًا، ومتوسط الساعات التي تقضيها في الاجتماعات كل يوم.

ولا يتم احتساب إدخالات التقويم التي تكون فيها أنت الحاضر الوحيد ضمن إجماليات الاجتماع هذه، تلاحظ الشركة في صفحة الدعم.

 

وتؤكد عملاقة البحث أن هذه المعلومات مرئية لك، وليس لمديرك. ومع ذلك، فإنها تضيف أنه قد يكون من الممكن رؤية تفاصيل شخص آخر. وذلك إذا كان لديه إذن لإدارة التقويم الخاص به.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

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