السبت 07-08-2021
الوكيل الاخباري

بلدية كفرنجة تكثف جولاتها للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية

وزير التربية يحسم الجدل حول دوام طلبة المدارس

ارتفاع في نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن اليوم

الصحة العالمية تحذر من خطر حقيقي يهدد العالم

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

التعليم العالي تنفي تأجيل الفصل الدراسي بجامعات الأردن

الصحة : الوضع الوبائي في المملكة مستقر

الصحة: الحجر الصحي للقادمين من 7 دول

توفر الزي المدرسي بالأسواق بأسعار معقولة

شكوى من انقطاع المياه في معان

السبت، 07-08-2021 04:12 م

التغلب على قفل آيفون الرقمي عبر تطبيق PassFab

الايفون-إ


الوكيل الإخباري - تطلب منك شركة آبل استخدام أكثر من طريقة قفل لهاتف آيفون بحسب مواصفات هاتفك والمستشعرات المتوافرة فيه.

اضافة اعلان


لذلك إذا كان جهاز آيفون أو آيباد الخاص بك يمتلك مستشعر بصمة الوجه، فإن آبل تطلب منك استخدام القفل الرقمي إلى جانب قفل بصمة الوجه لزيادة الأمان بشكل كبير. 


وقد يتسبب قفل آيفون الرقمي في مشكلة مع كبار السن الذين ينسون الرمز السري لقفل الهاتف أو يدخلونه أكثر من مرة بشكل خطأ.

 

ويمكنك استخدام عدة طرق عبر الحاسب لتتمكن من تخطي القفل الرقمي حتى إن تم إدخاله أكثر من مرة بشكل خاطئ.

يعتبر تطبيق PassFab أحد أسهل الطرق للتخلص من قفل آيفون الرقمي وتجاوزه، وذلك عبر خطوات بسيطة وتعليمات سهلة.

ويمكنك البدء في التغلب على قفل آيفون الرقمي عبر اتباع الخطوات التالية: 

1 - قم بتحميل التطبيق وتثبيته على الحاسب، ثم إبدأ تشغيله واضغط على زر البداية لتظهر لك الشاشة التالية.
2- وبعد ذلك قم بتوصيل الهاتف بالحاسب سلكيًا ثم اضغط على زر التالي لتنتقل إلى الخطوة التالية. 
3-ويطلب منك التطبيق تحديد مكان لحفظ نسخة من نظام iOS الذي تمتلكه على هاتفك، قم بتحديد المكان الذي ترغب فيه بحفظ النسخة.
4- وعندما ينتهي التحميل اضغط على زر البدء في الحذف، ودع هاتفك متصلًا بالحاسب لتكتمل عملية التغلب على القفل الرقمي.

5- وبعد أن ينتهي التطبيق من فك القفل وتثبيت النظام الجديد قم بالضغط على زر الانتهاء، ثم أكمل تثبيت النظام على الهاتف.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
73622343-a8f9-48d0-ac3c-3b4395cf55b3_16x9_600x338

استخدام البطاريات الخارجية من أجل تحسين عمر بطارية ساعة آبل

تحميل-سبوتيفاي-حساب-بريميوم-مجانا

ويندوز 11 يتكامل مع سبوتيفاي

use-ps4-share-play-thumbnail

خاصية SharePlay من آبل

Brain-Computer-Interface

واجهة الدماغ والحاسوب بين الماضي والحاضر

9484d608-614b-435b-a372-697d940d3834_16x9_1200x676

آبل تفحص الصور المخزنة في أجهزتها لحماية الأطفال

23a3577669db7651864da8f4f07c9251

كيفية تشفير ملف سري عند إرساله

أخبار متعلقة
use-ps4-share-play-thumbnail

خاصية SharePlay من آبل

9484d608-614b-435b-a372-697d940d3834_16x9_1200x676

آبل تفحص الصور المخزنة في أجهزتها لحماية الأطفال

1042818477_0_144_3072_1806_1000x541_80_0_0_9b68b095fb84a3cda7a0c1680eef78e8

عودة آبل للتسمية القديمة مع آيفون 12s

apple-app-store-icon-1

أمازون طلبت من آبل إزالة Fakespot

فورمات-الايفون

نصائح لحماية خصوصيتك في هاتف آيفون

instagram-logo-3d-rendering-close-up-account-promotion-template_1379-4793-1

طريقة طمس الخلفية في إنستغرام