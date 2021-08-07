التغلب على قفل آيفون الرقمي عبر تطبيق PassFab

الوكيل الإخباري - تطلب منك شركة آبل استخدام أكثر من طريقة قفل لهاتف آيفون بحسب مواصفات هاتفك والمستشعرات المتوافرة فيه.

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لذلك إذا كان جهاز آيفون أو آيباد الخاص بك يمتلك مستشعر بصمة الوجه، فإن آبل تطلب منك استخدام القفل الرقمي إلى جانب قفل بصمة الوجه لزيادة الأمان بشكل كبير.



وقد يتسبب قفل آيفون الرقمي في مشكلة مع كبار السن الذين ينسون الرمز السري لقفل الهاتف أو يدخلونه أكثر من مرة بشكل خطأ.

ويمكنك استخدام عدة طرق عبر الحاسب لتتمكن من تخطي القفل الرقمي حتى إن تم إدخاله أكثر من مرة بشكل خاطئ.





يعتبر تطبيق PassFab أحد أسهل الطرق للتخلص من قفل آيفون الرقمي وتجاوزه، وذلك عبر خطوات بسيطة وتعليمات سهلة.





ويمكنك البدء في التغلب على قفل آيفون الرقمي عبر اتباع الخطوات التالية:



1 - قم بتحميل التطبيق وتثبيته على الحاسب، ثم إبدأ تشغيله واضغط على زر البداية لتظهر لك الشاشة التالية.

2- وبعد ذلك قم بتوصيل الهاتف بالحاسب سلكيًا ثم اضغط على زر التالي لتنتقل إلى الخطوة التالية.

3-ويطلب منك التطبيق تحديد مكان لحفظ نسخة من نظام iOS الذي تمتلكه على هاتفك، قم بتحديد المكان الذي ترغب فيه بحفظ النسخة.

4- وعندما ينتهي التحميل اضغط على زر البدء في الحذف، ودع هاتفك متصلًا بالحاسب لتكتمل عملية التغلب على القفل الرقمي.

5- وبعد أن ينتهي التطبيق من فك القفل وتثبيت النظام الجديد قم بالضغط على زر الانتهاء، ثم أكمل تثبيت النظام على الهاتف.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية









