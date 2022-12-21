التنقل بين شبكة الجوال وشبكة واي فاي أثناء المكالمة

الوكيل الإخباري - ميزة Google Voice “غوغل فويس”، هي خدمة مكالمات تتيح للمستخدمين التواصل مع أشخاص في أي مكان في الولايات المتحدة وكندا بدون تكلفة تقريباً. وشهدت الخدمة تحديثات متعددة هذا العام، بما في ذلك الردود الذكية والقدرة على إجراء مكالمات بنقرة واحدة.



وقد أعلنت شركة غوغل عن تحديث لخدمة “غوغل فويس” يمكنه تحسين جودة المكالمات بشكل كبير بفضل ما تسميه الشركة التبديل الذكي للشبكة.



كما ذكرت غوغل في مدونة تحديثات مساحة العمل الخاصة بها، فإن الإصدارات القديمة من “غوغل فويس” تختار الشبكة عند إجراء المكالمة وتلتزم بها طوال المدة، ولكن بفضل التحديث الجديد، سيحاول “غوغل فويس” تلقائياً التبديل بين شبكة الوايفاي والبيانات الخلوية في منتصف المكالمة عند الحاجة لذلك.



تم طرح الميزة لعملاء “غوغل فويس” اعتباراً من يوم الجمعة، لذلك من المحتمل أن يستفيد الكثيرون بالفعل من ترقية الأداء. علاوة على ذلك، لا توجد قيود إدارية أو إجراء محدد لتمكين هذه الميزة، مما يجعلها متاحة عملياً لكل عميل.



في وقت سابق من هذا العام، أغلقت الشركة رسمياً منصة الويب القديمة لخدمة “غوغل فويس”، مما أجبر المستخدمين القدامى على الانتقال إلى المنصة الجديدة، وبذلك سيخسرون بعض الميزات المفيدة.



وعلى الرغم من أن “غوغل فويس” لم تحل بأي حال من الأحوال محل شركات الجوال القديمة منذ وصولها إلى الساحة قبل عقد من الزمن، إلا أنها كانت بمثابة عرض شبكة تكميلي ممتاز لأصحاب حسابات غوغل.

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