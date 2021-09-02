التواطؤ الإعلاني بين جوجل وفيسبوك يظهر من جديد

الوكيل الإخباري - يطالب أربعة أعضاء ديمقراطيين في الكونجرس بإجراء تحقيق فيما إذا كانت اتفاقية 2018 السرية المزعومة بين جوجل وفيسبوك بشأن الإعلانات الرقمية تنتهك قانون مكافحة الاحتكار الفيدرالي.

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وكتب الأعضاء رسالة إلى المدعي العام والقائم بأعمال المدعي العام الأمريكي في تكساس يطلبون منهما تحديد ما إذا كان هناك ما يبرر الاتهامات الفيدرالية.



وتنص الرسالة على أنه إذا كانت التقارير دقيقة، فيبدو أن السلوك يمثل انتهاكًا واضحًا للمادة 1 من قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار، الذي يجرم إبرام أي عقد يقيد التجارة.

ورفع المدعون العامون في عشر ولايات دعوى قضائية ضد عملاقة البحث في شهر ديسمبر بسبب اتفاقية تسمى Jedi Blue. وذلك وفقًا لنسخة مسودة غير منقحة اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال.



وقاد مكتب المدعي العام في تكساس الدعوى، زاعمًا أن جوجل وفيسبوك قد عملتا على تخريب عرض التسعير الرئيسي، الذي يسمح للمعلنين بتجاوز مزادات إعلانات جوجل.



ووفقًا للشكوى، فقد استخدمت عملاقة البحث بشكل متكرر سلطتها الاحتكارية للتحكم في الأسعار.



ويزعم أن اتفاقية Jedi Blue تضمن حصول فيسبوك على نسبة مئوية ثابتة من عروض الإعلانات عبر جوجل.

وفي المقابل، وافقت شركة فيسبوك على تقليص مشاركتها في مزادات الإعلانات، حسبما ورد في الشكوى.



وفي شهر فبراير، رفعت الشركة الأم لسلسلة صحف في ولاية فرجينيا الغربية دعوى ضد الاحتكار ضد الشركتين.



وزعمت أنهما كانتا تستحوذان على عائدات الإعلانات الرقمية بعيدًا عن المؤسسات الإخبارية. وقالت شركة HD Media في شكواها إن اتفاقية Jedi Blue كانت مقايضة غير قانونية.



ويريد أعضاء الكونجرس الآن من وزارة العدل التحقيق فيما إذا كان يجب أن تخضع الشركتان للعقوبات، بما في ذلك العقوبات الجنائية المحتملة.

وتنفي كلتا الشركتين بشدة ارتكاب أي مخالفات، وأصدرتا تفنيدات مفصلة للتهم الموجهة إليهما.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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