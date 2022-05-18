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الأربعاء، 18-05-2022 10:33 ص

التوتر يتزايد داخل تويتر.. استقالة 3 مديرين وماسك يطالب بتحقيق‎‎

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الوكيل الإخباري - اشتعلت الأوضاع الثلاثاء الماضي داخل تويتر، حيث تواترت الأحداث بشكل سريع، ومن الواضح أن المستجدات مستمرة في الحدوث، في ظل سير الشبكة الاجتماعية خطوات نحو إتمام استحواذ رجل الأعمال إيلون ماسك عليها.

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البداية كانت بمطالبة ماسك بضرورة بدء تحقيق دقيق في بيانات شركة تويتر الرسمية في ما يتعلق بعدد الحسابات الوهمية على شبكتها الاجتماعية، حيث قام بعمل إشارة إلى الحساب الرسمي لهيئة تنظيم التداول في البورصة الأمريكية في تغريدة نشرها ردا على اقتراح لأحد متابعيه بضرورة قيام الهيئة بإجراء تحقيق رسمي في حقيقة أرقام مستخدمي تويتر.


يُذكر أن باراج أجراوال، مدير تويتر التنفيذي، خرج في وقت سابق ليعبر عن الاستراتيجيات التي تتبعها الشبكة طوال السنوات الماضية، وذلك في صورة 11 تغريدة شرح خلالها أن الشركة تقوم بتحليل كافة الحسابات الشخصية على متن منصتها، من خلال النظر والتدقيق في بيانات عامة وخاصة متعلقة بتلك الحسابات، للتأكد إذا كانت تلك الحسابات لبشر حقيقيين أم أنها حسابات روبوتية مزيفة.

 

وكان أجراوال قد دافع عن أن الحسابات المزيفة على المنصة تشغل نسبة أقل من 5%، وذلك وفقا لاختبارات المنصة الدورية طوال الفترات الفصلية الأربعة الماضية، إلا أن إيلون ماسك يرى أن النسبة الحقيقية قد تصل إلى أربعة أو خمسة أضعاف النسبة المعلنة، وقد سخر من تغريدات ”أجراوال“ برده بتغريدة واحدة مكونة من رمز تعبيري ”إيموجي“.


كذلك شهد الثلاثاء الماضي استقالة 3 مديرين داخل المنصة الاجتماعية، وهم إليا براون، نائب رئيس قطاع تطوير المنتجات بالشركة، وكاترينا لاين، نائب رئيس قطاع الخدمات بالشركة، وماكس شميسر، رئيس قطاع علوم البيانات بالشركة، وفقا لما نشره موقع بلومبرج الإخباري.


أكد المتحدث الرسمي باسم تويتر أن الاستقالات الثلاث جاءت بناء على قرار شخصي اتخذه المديرون بمطلق الحرية، دون ضغط من جانب إدارة تويتر، وبالتأكيد ذلك على عكس إقالة كيفون بيكبور، مدير قطاع منتجات المستخدمين، وبروس فلاك، مدير قطاع مزايا وخدمات تحقيق الأرباح، اللذين أجبرهما مدير تويتر على التنحي عن منصبيهما.


وكان ”بيكبور“ قد غرّد بعد إقالته ليؤكد أن ”أجراوال“ طلب منه الاستقالة، والسبب كان رغبته في ”تغيير مسار عمل الفريق خلال الفترة المقبلة“.

 

إرم نيوز 

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