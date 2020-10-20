الخبراء يحذرون من ازدياد أعداد مواقع التصيد الإلكتروني!

الوكيل الاخباري - حذر خبراء بشؤون أمن المعلومات من ازدياد أعداد المواقع الإلكترونية التي ظهرت هذا العام، والتي يمكن استغلالها لعمليات "التصيد والاحتيال الإلكتروني".

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وقال الخبير التقني ونائب رئيس مركز الاستجابة السريعة لحوادث الأمن السيبراني في شركة CERT-GIB المختصة بأمن المعلومات: "عدد مواقع التصيد الإلكتروني التي تم اكتشافها وحظرها في أول 9 أشهر من هذا العام يفوق العدد الذي سجل العام الماضي، في أول 9 أشهر من عام 2020 حظرت CERT-GIB نحو 14802 موقعا من هذا النوع، بينما حظرت 14093 موقعا في الفترة نفسها من العام الفائت.

هذه المواقع تعتبر خطيرة كونها تستغل لعمليات سرقة أموال المستخدمين أو بياناتهم الشخصية، ويمكن من خلالها الوصول إلى بيانات تتعلق بكلمات المرور أو حسابات البطاقات المصرفية الموصلة عبر الإنترنت، لقد لاحظنا أن عدد مواقع التصيد الإلكتروني زاد بنسبة 25% في الربع الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي أيضا".

حيث أشار إلى أن مواقع التصيد الإلكتروني هي مواقع تستخدم لسرقة بيانات مستخدمي الإنترنت ومعلوماتهم عبر رسائل البريد الجماعي التي ترسلها لهم، والتي تطالبهم فيها بالحصول على نوع محدد من البيانات، كما من الممكن أن تكون هذه المواقع هي عبارة عن مواقع إلكترونية مزيفة تظهر للمستخدمين على أنها مواقع لهيئات أو مؤسسات معينة أو مواقع للتواصل الاجتماعي.



روسيا اليوم

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