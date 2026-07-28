الخصوصية قد تدفع آبل لإلغاء الكاميرا من نظارتها

وبحسب تقرير، تدرس الشركة إضافة كاميرا لدعم ميزات الذكاء الاصطناعي أو الاستغناء عنها بالكامل، لتجنب المخاوف المتعلقة بالتصوير وانتهاك الخصوصية، رغم نجاح نظارات Ray-Ban Meta المزودة بكاميرا.
وتهدف آبل إلى معالجة البيانات داخل الجهاز، مع تجنب تقنيات التعرف إلى الوجوه، في محاولة لتقديم منتج يجمع بين الابتكار والحفاظ على خصوصية المستخدمين.
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