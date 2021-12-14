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الثلاثاء، 14-12-2021 02:55 م

الذكاء الاصطناعي قابل للخداع عبر الصور المخترقة

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الوكيل الإخباري - كشفت دراسة جديدة أن برامج الذكاء الاصطناعي التي تتحقق من الصور الطبية بحثًا عن أدلة على الإصابة بالسرطان يمكن خداعها من خلال الاختراق والهجمات الإلكترونية.

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وأظهر الباحثون أن برنامج الحاسب يمكن أن يضيف أو يزيل أدلة على السرطان من تصوير الأشعة السينية. وخدعت هذه التغييرات كلاً من أداة الذكاء الاصطناعي وأخصائيي الأشعة البشرية.


ويؤدي ذلك إلى تشخيص غير صحيح. وقد يقول برنامج الذكاء الاصطناعي الذي يساعد في فحص الصور الشعاعية أن الفحص صحي عندما تكون هناك علامات على الإصابة بالسرطان أو يقول بشكل غير صحيح أن المريض مصاب بالسرطان عندما يكون خاليًا من السرطان.

 

ومن غير المعروف حدوث مثل هذه الاختراقات في العالم الحقيقي حتى الآن. ولكن الدراسة الجديدة تضيف إلى مجموعة متزايدة من الأبحاث التي تشير إلى أن مؤسسات الرعاية الصحية بحاجة إلى الاستعداد لها.


ويستهدف المتسللون المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية بشكل متزايد بهجمات إلكترونية. وتسرق هذه الهجمات في معظم الأحيان بيانات المرضى أو تغلق أنظمة الحاسب الخاصة بالمؤسسة حتى تدفع تلك المؤسسات فدية.


ويمكن أن يؤذي هذان النوعان من الهجمات المرضى عن طريق التلاعب بالعمليات في المستشفى وتجعل من الصعب على العاملين في مجال الرعاية الصحية تقديم رعاية جيدة.


ولكن الخبراء يتزايد قلقهم أيضًا بشأن احتمال وقوع المزيد من الهجمات المباشرة على صحة الناس.

 

وأظهر باحثو الأمن أن المتسللين يمكنهم اقتحام مضخات الأنسولين المتصلة بالإنترنت عن بعد وتقديم جرعات خطيرة من الدواء، على سبيل المثال.


وتقع الاختراقات التي يمكنها تغيير الصور الطبية والتأثير في التشخيص ضمن هذه الفئة أيضًا.


وصمم فريق بحثي من جامعة بيتسبرغ برنامج حاسب من شأنه أن يجعل عمليات التصوير بالأشعة السينية الخالية من علامات السرطان تبدو وكأنها سرطانية. كما من شأنه أن يجعل الصور الشعاعية التي تبدو سرطانية لا تظهر عليها علامات السرطان.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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