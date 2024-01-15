الذكاء الاصطناعي يؤثر على 40% من الوظائف عالمياً

الوكيل الإخباري - خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" المُنعقد في سويسرا، أشارت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن "الذكاء الاصطناعي سيؤثر على 40% من الوظائف عالمياً، مشيرةً إلى أن هذه النسبة ترتفع إلى 60% في الدول المتقدمة".



وحذرت غورغييفا من أن يفاقم الذكاء الاصطناعي "عدم المساواة واتساع فجوة الثروات"، وأكدت أنه "على صناع السياسات التعامل معه بشكل استباقي"، داعيةً الحكومات إلى "إنشاء شبكات للأمان الاجتماعي، وتوفير برامج إعادة تدريب لمواجهة تأثيرات الذكاء الاصطناعي".

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وشددت على "أهمية وضع شبكات أمان اجتماعي شاملة وبرامج إعادة تدريب للعمال الأكثر عرضة للتأثر بهذه التطورات"، ووفقاً للصندوق، فإن الذكاء الاصطناعي له تأثير أقل على الأسواق الناشئة والدول النامية.

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