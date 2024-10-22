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الذكاء الاصطناعي يتوقع مقتل أكبر عدد من البشر بحلول 2050

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 22-10-2024 02:51 م

الوكيل الإخباري-   وسط المخاطر التي تهدد البشرية، توقع الذكاء الاصطناعي القضاء على أكبر عدد من البشر بحلول 2050، بوباء جديد سيتفوق على كورونا.

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وسألت صحيفة "ديلي ستار" الذكاء الاصطناعي عن مصير البشر بحلول 2050، فأخبرها بأنه يوجد حاليًا عدد كبير من القتلة الرئيسيين لسكان العالم يتنافسون على المركز الأول، الذي يحتله اليوم مرض نقص تروية القلب. لكن بحلول 2025، وفق الذكاء الاصطناعي، سيكون البشر أمام بكتيريا مقاومة لكل المضادات الحيوية، وستحتل المركز الأول والرئيسي بين قاتلي البشر. وأرجع سبب تفشي هذه البكتيريا إلى الانتشار المتزايد للجراثيم حول العالم، من خلال التجارب العلمية التي تنتهك التشريعات والقوانين المصرح بها دوليًا، إضافة إلى الحروب واستخدام مواد قتالية محرمة دوليًا.


بكتيريا تتطور
واعتبر أن ما يثير الرعب في الأمر هو حتمية هذه الفاجعة ما لم تستعد البشرية نظرة إلى الوراء، وتعيد الدول الكبرى والمنظمات الدولية حساباتها، والحد من الزيادة الكبيرة في عدد الوفيات التي يمكن تقليلها بسهولة حاليًا. وحذر من تطور هذه البكتيريا لتصبح قاتلة ومقاومة لكل المضادات الحيوية، وقد تكون سبب القضاء على البشرية. لكن الذكاء الاصطناعي استدرك بأنه حتى ذلك الحين هناك "منافسون محتملون آخرون" لهذه البكتيريا، مثل أمراض القلب، والسرطان بأنواعه، والأمراض الناتجة عن تغيّر المناخ والأمراض العصبية.


عوامل قادرة على التغيير
شدد الذكاء الاصطناعي على أن توقعاته مبنية على مسار الأوضاع الحالية في العالم، وعلى تحليل تحديات المستقبل، لكن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على هذه النتائج وتغيّر سلبيتها. كما شدد على أهمية التطور العلمي والتقدم الطبي لمواجهة تفشي الأمراض، بالتزامن مع المبادرات الصحية الحكومية والدولية للقضاء على الأوبئة ومواجهة التغير المناخي.

 

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