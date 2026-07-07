الذكاء الاصطناعي يدخل عالم الشامبو.. والنتيجة مفاجئة!

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الوكيل الإخباري- تتوسع كبرى شركات السلع الاستهلاكية العالمية في استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير منتجاتها، بهدف تسريع الابتكار وخفض التكاليف ومواكبة تغيرات أذواق المستهلكين. اضافة اعلان





وأكدت شركة لوريال أن الذكاء الاصطناعي ساعدها على إعادة توظيف مكونات مستخدمة في منتجات العناية بالبشرة لتطوير شامبو جديد، كما سرّع ابتكار المنتجات بنحو أربعة أضعاف مقارنة بالسابق.



كما تعتمد شركات عالمية، بينها نستله ولاهاليون و مونديليز، على الذكاء الاصطناعي لتطوير الوصفات، واختبار المكونات، وتحسين كفاءة الإنتاج وسلاسل التوريد، ما أسهم في تقليص زمن تطوير المنتجات من أشهر إلى أسابيع.





