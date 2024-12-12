الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل الخرائط العالمية عبر تقنيات ثلاثية الأبعاد

الوكيل الإخباري- قدمت شركة "Spaid" وهي شركة ناشئة كورية جنوبية، حلاً جديداً لرسم الخرائط القائمة على الذكاء الاصطناعي المتطورة والمصممة لتقليل الوقت المطلوب لنمذجة مناطق جغرافية كاملة بشكل كبير.



وتأسست Spaid في ديسمبر (كانون الأول) 2023، وتهدف إلى إحداث ثورة في كيفية تفاعل الشركات مع البيانات القائمة على الموقع واستخدامها، وفق "إنترستينغ إنجينيرنغ".





وفي تقنية الذكاء الاصطناعي الجديدة لها، باسم GeoAI، تتولى إدارة الشركة الناشئة فريق من ذوي الخبرة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي للشركة، الذي عمل مع سامسونغ، ومدير تقني يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاماً في تطوير تكنولوجيا المعلومات.

وتعمل الشركة على تعزيز استخدام البيانات الجغرافية المكانية في مختلف الصناعات، مما يتيح للمؤسسات استخلاص رؤى قيمة لاتخاذ القرارات، و من بين أهم ما تقدمه Spaid محرك CYLO، لتحويل البيانات ودمجها، والذي يعمل على توحيد البيانات بغض النظر عن التنسيق أو الأصل.

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ثروة بيانات

ويتيح هذا المحرك للشركات تلقي معلومات مخصصة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتها المحددة، كما تعمل Spaid على تصور البيانات المكانية ثلاثية الأبعاد، استناداً إلى أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS)، مما يوفر تجربة مستخدم غامرة، تجلب ثروة من البيانات الإقليمية إلى الحياة.



معلومات مفصلة

ويذهب حل Geo AI من Spaid إلى أبعد من ذلك، حيث يراقب البيانات القائمة على الموقع لتحديد التغيرات والتنبؤ بالاستجابات المحتملة.

وتوفر الخرائط ثلاثية الأبعاد التي تم إنشاؤها باستخدام بيانات GIS معلومات مفصلة عن الأراضي والمباني والديموغرافيا وحركة المرور، مما يسهل التحليل الشامل المصمم خصيصًا للسياقات الإقليمية المحددة.

وتُطبق هذه التقنية حالياً على صور الأقمار الصناعية، و في حين يمكن استخدامها لجميع أنواع الصور، فإن جودة النتائج قد تختلف بناءً على دقة الصور المصدرية.