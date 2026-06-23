الذكاء الاصطناعي يقتحم الإبداع.. خطوة أربكت المصممين

ويتيح التحديث إنشاء مواد تسويقية مثل مجموعات العلامات التجارية، فيديوهات المنتجات، وقصص إعلانية، إضافة إلى حفظ العناصر المُنشأة لاستخدامها في مشاريع مختلفة.
وفي “بريمير” يمكن للمساعد تصنيف الملفات وإعادة تسمية المقاطع واستخراج أسئلة المقابلات، بينما يساعد في “إليستريتور” على تنظيم الطبقات والتحقق من الخطوط.
ويُستخدم “فايرفلاي” حالياً في عدة تطبيقات لأدوبي، مع خطط لدعم المزيد من أدوات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى ميزات جديدة لتنظيم المشاريع وإنشاء أصول العلامات التجارية، في خطوة تهدف لتعزيز أدوات التصميم بالذكاء الاصطناعي.
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