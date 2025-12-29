الروبوتات الشبيهة بالبشر.. مفاجآت منتظرة في 2026؟

ورغم التقدم الملحوظ، يحذر المحللون من أن العروض المبهرة غالبًا ما تُدار عن بُعد وليست روبوتات مستقلة بالكامل، مما يجعل الانتشار الواسع في الاستخدام اليومي أو الصناعي خلال 2026 غير متوقع.
وتلعب السياسات الحكومية دورًا مهمًا في تطور القطاع، حيث تعمل الولايات المتحدة على تشجيع الاستثمار، بينما تتصدر الصين الجهود التنموية مستفيدة من قوتها التصنيعية.
ويشهد السوق نشاطًا واسعًا، خصوصًا في الصين، مع أكثر من 150 شركة، لكن العديد منها لم يُثبت بعد نماذج استخدام واقعية، ما يزيد المخاطر على المستثمرين.
رغم ذلك، ارتفع مؤشر الروبوتات الشبيهة بالبشر بنسبة نحو 25% منذ تأسيسه في 2025، ما يعكس تفاؤلًا حذرًا حول مستقبل هذه التكنولوجيا، التي ستنتقل في 2026 من المختبرات إلى مراحل أولية من الاستخدام العملي.
-
أخبار متعلقة
-
كيف تخدع البرامج الخبيثة نظام التوثيق في macOS؟
-
برمجية خبيثة جديدة تهدد هواتف أندرويد
-
8 ملايين خدعة بوجه واحد.. طفرة "التزييف العميق" تربك الحقيقة
-
ألتمان: الذكاء الاصطناعي سيتجاوز البشر في 2026
-
مع مطلع 2026.. مايكروسوفت تعزز أمان الرسائل في تيمز تلقائيًا
-
إيطاليا تُقيد "طموحات ميتا".. إجراءات صارمة ضد واتساب بسبب ممارسات احتكارية
-
بخطوات بسيطة كيف تحول تابلت أندرويد قديم إلى إطار صور رقمي؟
-
وداعا لهذه الميزات.. أندرويد يتخلى عن 5 وظائف قديمة بصمت