السرعة القاتلة .. هكذا تعمل الصواريخ الفرط صوتية

12:22 م

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الوكيل الإخباري- الصواريخ الفرط صوتية هي نوع من الأسلحة الفتاكة، تصل سرعتها إلى خمسة أضعاف سرعة الصوت أو أكثر، ولا تتبع مسارًا مقوسًا كما تفعل الصواريخ الباليستية. ولديها القدرة على المراوغة أثناء الطيران، مما يسهل اختراقها لأنظمة الدفاع الجوي ويصعب تتبعها عبر الرادارات، وتطير على ارتفاعات منخفضة نسبيًا. اضافة اعلان





وبدأت الأبحاث على هذه الصواريخ في ثلاثينيات القرن العشرين، وحققت ألمانيا عدة تطورات عليها خلال الحرب العالمية الثانية. لاحقًا، تطور الاهتمام بالصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وتحولت إلى صواريخ فرط صوتية قادرة على الطيران بسرعات عالية ومسافات طويلة بقدرة مراوغة عالية.



وتتصدر روسيا والصين والولايات المتحدة الدول المطوّرة لهذه التكنولوجيا، وانضمت إليهم كل من إيران وكوريا الشمالية في عام 2023، كما تتابع المملكة المتحدة وأستراليا وفرنسا البحث فيها.



عند وصول الصاروخ إلى سرعة الصوت (نحو 350 مترًا في الثانية)، يتكون حوله هواء على شكل قمع، ثم يُسمع صوت انفجار عند اختراقه حاجز الصوت، وهو ما يُعرف بـ"الغارات الوهمية".



أما السرعة الفرط صوتية، فتنتج عن تخطي سرعة الصاروخ ما يقارب خمسة أضعاف سرعة الصوت، حيث يتكون حوله غلاف بلازما (غاز مؤيَّن) يُصعّب على الرادارات تتبعه، ويُسهّل له اختراق الدفاعات الجوية بدقة عالية.



أنواع الصواريخ الفرط صوتية



المركبات الانزلاقية (Glide Vehicles):



تُطلق من الفضاء الخارجي عبر صاروخ باليستي ناقل، ثم تنفصل وتنزلق نحو هدفها بسرعات هائلة بفضل طاقة الوضع المكتسبة.



صواريخ كروز الفرط صوتية:



تطير داخل الغلاف الجوي بمحركات خاصة تستخدم الأكسجين الجوي وتُحافظ على سرعة فرط صوتية وارتفاع ثابت.



أبرز الدول المطورة



الصين: طورت مركبة "DF-ZF" التي دخلت الخدمة عام 2019، قادرة على إصابة أهداف بكوريا الجنوبية واليابان، مع تكتيك هجومي من ثلاث موجات.



روسيا: أعلنت عن صاروخ "أفانغارد" عام 2018، وقالت إنه يتجاوز سرعة الصوت بـ27 مرة. كما طوّرت صاروخ "كينجال" المستخدم في حرب أوكرانيا.



الولايات المتحدة: تطور مركبة "فالكون HTV-2" التي تأمل أن تصل إلى سرعة 22 ألف كلم/ساعة، لكنها لا تزال في طور التصميم والاختبار.



إيران: أعلنت في 2022 عن صاروخ "فتّاح"، أول صاروخ باليستي فرط صوتي إيراني، بطول 10 أمتار لمحركه و3.6 أمتار لرأسه الحربية.



كوريا الشمالية وأخرى تعمل على تجارب واختبارات في هذا المجال.



نماذج صاروخية مطورة



كينجال (الخنجر): روسي، مداه 1500–2000 كلم، يصعب اعتراضه.

أفانغارد: روسي، سرعته تفوق الصوت بـ27 مرة، مداه 6000+ كلم.

فتّاح: إيراني، يستخدم مرحلتين ويعمل داخل الغلاف الجوي وخارجه.

دونغ فينغ-27 (DF-27): صيني، مداه 5000–8000 كلم، قادر على حمل 3 رؤوس نووية.



وكالات