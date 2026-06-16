السعر خيالي.. بيع نسخة نادرة من "سوبر ماريو"

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الوكيل الإخباري- شهد قطاع المقتنيات النادرة صفقة استثمارية ضخمة، بعدما بيعت نسخة أصلية نادرة ومختومة من لعبة "سوبر ماريو بروس" (Super Mario Bros.) بمبلغ قياسي بلغ 3 ملايين دولار. اضافة اعلان





وأعلنت دار المزادات الأميركية "هيريتج للمزادات" عن بيع هذه النسخة التي تعود إلى الإنتاج الثاني للعبة المخصصة لجهاز "إن إي إس" (NES)، واصفة إياها بأنها "أهم لعبة فيديو طُرحت في مزاد علني على الإطلاق".



وظلت اللعبة محفوظة طوال 40 عاماً داخل صندوقها الأصلي المغلق بإحكام مع منصة التحكم الخاصة بها، دون أن تُفتح أو تُستخدم.



وتستمد هذه النسخة قيمتها الاستثمارية العالية من احتفاظها بملصق الختم اللامع سليماً وغير مكسور، وهو نظام إغلاق اعتمدته شركة نينتندو لفترة وجيزة عام 1986 قبل الانتقال إلى التغليف البلاستيكي الحراري.



وأكدت دار المزادات وجود ثلاث نسخ فقط معروفة عالمياً من هذا الإصدار الثاني الحامل للملصق اللامع، فيما تُعد النسخة المباعة الأفضل بينها حالياً بتقييم "PSA 9.6 A++".



وأشارت البيانات إلى أن هذا الإصدار لم يُعرض سابقاً في أي مزاد علني وهو لا يزال مغلقاً، ما يفسر القفزة السعرية الكبيرة التي حققها.



وتعود اللعبة والمنصة المرفقة بها إلى مرحلة اختبار سوق لوس أنجلوس خلال السنوات الأولى لتوسع نينتندو في الولايات المتحدة، ما يجعلها شاهداً على مرحلة مفصلية تحولت فيها ألعاب الفيديو من وسيلة ترفيه إلى جزء راسخ من التاريخ الثقافي والاقتصادي العالمي.









