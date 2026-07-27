السعودية تعزز مكانتها عالميًا في سرعات الإنترنت

وأوضح التقرير أن متوسط سرعة التحميل عبر شبكة "الجيل الخامس (5G)" بلغ "320 ميغابت في الثانية"، فيما وصل متوسط سرعة الإنترنت الثابت إلى "151 ميغابت في الثانية"، مع استمرار نمو استخدام الخدمات الرقمية.
كما أشار إلى أن استهلاك الفرد للبيانات المتنقلة بلغ "53 غيغابايت شهريًا"، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي، فيما سجلت حركة بيانات الإنترنت في المملكة "69 مليون تيرابايت".
ويأتي ذلك بالتزامن مع تصدر السعودية "المركز الأول عالميًا" في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية لعام 2026 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، ما يعكس تطور بنيتها التحتية الرقمية.
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