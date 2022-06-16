الشائعات حول جهاز آبل آيباد بقياس 14 إنشًا مستمرة

الوكيل الإخباري - توقع في الأسبوع الماضي محلل سلسلة التوريد روس يونغ أن شركة آبل تطور جهاز آيباد برو جديد بحجم 14.1 إنشًا مزود بشاشة Mini LED/ProMotion، مثل تلك الموجودة في آيباد برو الحالي بقياس 12.9 إنشًا.

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ومع ذلك فقد غير يونغ رأيه الآن. وقال: لن يحتوي الجهاز اللوحي بقياس 14.1 إنشًا على Mini LED أو شاشة ذات معدل تحديث متكيف 120 هرتز.



وهناك أيضًا شائعات تفيد بأن جهاز آيباد، الذي يُباع حاليًا مقابل 329 دولار ويتميز بشاشة بقياس 10.2 إنشات، قد يحصل على ترقية كبيرة مع إمكانية الاتصال والمواصفات الحديثة.



وأعلنت شركة آبل مؤخرًا عن ميزة جديدة لتعدد المهام لنظام iPadOS، تسمى Stage Manager، التي يتم طرحها لاحقًا هذا العام وتستفيد من مساحة الشاشة الإضافية.



كما يتوقع يونغ أن يتم إطلاق جهاز آيباد بقياس 14.1 إنشًا في الربع الأول من عام 2023. وقد يبدو من الغريب أن أكبر جهاز آيباد من آبل لن يكون من فئة برو.



وقد يتعلق قرار آبل بعدم وضع شاشة كبيرة الحجم بقياس 14.1 إنشًا باعتبارات سلسلة التوريد. وبالنظر إلى أوقات تسليم جهاز آيباد برو بقياس 12.9 إنشًا، يبدو أن الشركة قد تعاني لمواكبة الطلب على الجهاز اللوحي المصغر المزوّد بشاشة Mini LED.



وتقدر الشركة أن الأمر قد يستغرق أكثر من أسبوعين للحصول على النموذج الأساسي لجهاز آيباد برو الكبير. كما يبدو أيضًا أن بعض نماذج ماك بوك برو، التي تتميز بشاشة Mini LED بقياس 14.2 إنشًا، يصعب الحصول عليها نسبيًا.

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