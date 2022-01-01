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السبت، 01-01-2022 07:23 م

الصحة العالمية تصنّف إدمان ألعاب الفيديو كمرض

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الوكيل الاخباري - صنفت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت الإدمان على ألعاب الكمبيوتر كمرض معترف به، وأضافته إلى التصنيف الدولي الحادي عشر للأمراض (ICD-11)، الذي كانت المنظمة تقوم بتطويره لمدة 10 سنوات.

جاء ذلك في رسالة نشرتها المنظمة على موقعها على شبكة الانترنت تبين تصنيفها لهذا المرض على أنه "اضطراب سلوك إدماني".

وكانت المنظمة ذاتها قد حددت قبل عدة سنوات لإدمان على ألعاب الفيديو كمرض منفصل، ولكنها لم تطرح نظامًا عامًا لتشخيصه وعلاجه.

ويلاحظ الخبراء أن الحماس المفرط لألعاب الكمبيوتر مصحوب ليس فقط بالإدمان، ولكن أيضًا بعواقب سلبية على صحة الطفل، كضعف البصر وانحناء العمود الفقري والأرق، وبسبب الحماس المفرط لألعاب الكمبيوتر، تنخفض لدى بعض الأطفال مهارات التعلم، ويلاحظ التهيج والعدوانية.

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