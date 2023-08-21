الصومال يحظر تيك توك وتيليجرام ووَن إكس بت

الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصالات الصومالي جامع حسن خليف إن بلاده حظرت (تيك توك) وتطبيق المراسلة (تيليجرام) وموقع المراهنات عبر الإنترنت (وَن إكس بت) للحد من انتشار المحتوى غير اللائق والدعاية البذيئة.



وقال خليف في بيان في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد إن "وزير الاتصالات يأمر شركات الإنترنت بوقف التطبيقات المذكورة أعلاه، والتي يستخدمها الإرهابيون والجماعات المنحرفة أخلاقيا باستمرار لنشر صور مروعة وتضليل الجمهور".

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وكثيرا ما ينشر أعضاء حركة الشباب المتمردة مواد عن أنشطتهم على تيك توك وتيليجرام.



ويأتي القرار بعد أيام من إعلان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن هجوما عسكريا على حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة يهدف إلى القضاء على الجماعة خلال الأشهر الخمسة المقبلة.



ولم ترد شركات تيك توك وتيليجرام ووَن إكس بت على الفور على طلبات من رويترز للتعليق.



وأمهل الأمر الصادر مزودي خدمة الإنترنت حتى يوم 24 أغسطس لتطبيق الحظر.

ويحظى وَن إكس بت للمراهنة بشعبية في الصومال، خاصة في مباريات كرة القدم.



ويتعرض تيك توك لتهديد بفرض حظر عليه في الولايات المتحدة بسبب علاقاته المزعومة بالحكومة الصينية. وأصبحت مونتانا أول ولاية تحظر التطبيق في مايو.



البيان

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