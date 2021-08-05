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الخميس، 05-08-2021 08:59 ص

الصين: أول روبوت لتجميع مكونات المباني يدخل طور التشغيل

تجميع


الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة العلوم والتكنولوجيا اليومية أن أول روبوت صيني لتجميع مكونات المباني دخل طور التشغيل.

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ومن المخطط استخدام الروبوت، الذي طورته شركة المجموعة الصينية المحدودة لعلوم وصناعة السكك الحديدية والمجموعة الصينية لهندسة بناء السكك الحديدية، في بناء أحد خطوط المترو في مدينةً قوانجوا مقاطعة قواندونغ.
وتم تزويد الروبوت بـ72 جهاز استشعار و50 كاميرا، ويصل طوله إلى 80 مترا ويزن 460 طنا ويمتد نطاقه الفعال إلى 69 مترا، ويمكنه تركيب دعامات يصل وزنها إلى 120 طنا.

 

ويمكن للروبوت من خلال ما إجمالية ثمانية أرجل مستقلة قابلة للتحرك مكونة من 32 إطارا، التحرك على نحو أكثر مرونة وتجاوز العوائق.


وأشار الباحثون إلى أن دقة القياس بالنسبة للروبوت، الذي يعتمد تكنولوجيا بيدو لتحديد المواقع، تصل إلى 10 ملليمترات، وأنه تم التقدم بطلب للحصول على براءتي اختراع على المستوى الوطني لهذا الروبوت.

 

بترا


 




 

 


 

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