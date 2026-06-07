الصين تتجه نحو سيارات كهربائية أنحف وأخف وزناً - صورة

الوكيل الإخباري- ترغب الصين في تطوير سيارات كهربائية أنحف وأخف وزناً، بعد سنوات من الاعتماد على بطاريات أكبر حجماً وزيادة الطلب على المساحة والمزايا، ما أدى إلى ارتفاع حجم ووزن السيارات بشكل ملحوظ.

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وذكر تلفزيون الصين المركزي أن متوسط وزن سيارة الركاب بلغ 1704 كيلوغرامات عام 2024، بزيادة تقارب الثلث مقارنة بعام 2012، كما ازداد عرض العديد من السيارات الكهربائية العائلية ليقترب من مترين أو يتجاوزه.



وأشار التقرير إلى أن هذا التوجه يفرض ضغوطاً على البنية التحتية الحالية، إذ أصبحت بعض السيارات الكهربائية أكبر من أن تتسع لها مواقف السيارات المصممة وفق معايير وُضعت قبل نحو 10 أعوام.





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