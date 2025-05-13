الصين تطلق بنجاح قمرا للاتصال إلى المدار الفضائي

وأوضحت الشركة في منشور على حسابها الرسمي في WeChat، أن الإطلاق تم بواسطة صاروخ "لونغ مارش 3 سي" عند الساعة 2:09 فجر الثلاثاء بتوقيت بكين من مطار "شيتشانغ" الفضائي بمقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين.
وأصبحت هذه عملية الإطلاق الـ 575 لصواريخ "لونغ مارش" الصينية، والـ 167 لنسخة "لونغ مارش 3" منها، والثامنة في عام 2025.
ويشار إلى أن صاروخ "لونغ مارش 3 سي" الذي يبلغ طوله 55.6 متر، قادر على إيصال نحو 3.9 طن من الحمولة إلى المدار.
ويهدف إطلاق القمر الصناعي من نوع "شيان 19" إلى اختبار تقنيات الاتصال، حسبما أكدت الشركة الصينية.
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