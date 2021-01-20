الصين تطلق قمرا صناعيا للاتصالات المتنقلة

الوكيل الاخباري - أعلنت الصين، اليوم الاربعاء، عن اطلاقها بنجاح قمرا صناعيا جديدا للاتصالات المتنقلة، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي البلاد.

اضافة اعلان



وتم إطلاق القمر الصناعي "تيانتونغ 1-03" في ساعة مبكرة من صباح اليوم، من على متن الصاروخ الحامل "لونغ مارش-3 بي"، ودخل المدار المخطط له بنجاح.



والقمر الصناعي "تيانتونغ-1" هو نظام اتصالات متنقلة عبر الأقمار الصناعية، تم تطويره وبناؤه بشكل مستقل في الصين، ويتكون من قسم فضائي وقسم أرضي ووحدة طرفية للمستخدمين.



وسينشئ القمر الصناعي "تيانتونغ 1-03"، الذي طورته الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء، شبكة متنقلة مزودة بمرافق أرضية لتقديم خدمات اتصالات متنقلة في جميع الأحوال الجوية والأوقات وتتسم بالاستقرار والموثوقية مثل الصوت والرسائل القصيرة والبيانات للمستخدمين في الصين والمناطق المحيطة بها والشرق الأوسط وإفريقيا والمناطق الأخرى ذات الصلة، وكذلك غالبية المناطق البحرية فى المحيطين الهادي والهندي.

وتعد عمليةً الاطلاق اليوم، اول إطلاق فضائي للبلاد في عام 2021.

-- (بترا)

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





